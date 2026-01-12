«Люди относились с пониманием». Как «Минсктранс» работал во время циклона «Улли»?

Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?

Роман Пранович, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Тут следует отметить, что, наверное, как и другие службы, госорганы начали готовиться заблаговременно. Еще, наверное, с вечера четверга в ночь на пятницу во всех парках филиала дежурили ответственные должностные лица. Выводилась дополнительная тракторная техника, автомобили технической помощи. То есть мы понимали, что наша основная задача – это на утро обеспечить выпуск на линию планового количества подвижного состава. Чтобы нигде не завалило там где-то ворота выездные из парка, где-то наши автобусы и троллейбусы не забуксовали.

Считаю, что с этой задачей мы справились. Плановый выпуск был обеспечен. То есть весь необходимый подвижный состав вышел на линию. Дальше оперативно реагировали на эти негативные моменты. Как вы говорите, даже небольшая горка – и сочлененные троллейбусы начинают проскальзывать. Оперативно туда направлялись автомобили технической помощи, обращались за помощью к МЧС, тоже оперативно реагировали.

Алена Сырова, СТВ:

Вы говорите, стояла задача обеспечить плановый выход на линию, но просили же жителей городов оставлять свои личные автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Утром, понятно, это и так и без того час пик. Может быть, все-таки рассчитывали и предполагали, что большее количество людей будет пользоваться общественным транспортом, и, соответственно, нужно больше техники?

Роман Пранович:

Был запланирован дополнительный подвижной состав, чтобы в случае необходимости выпустить на линию.

Алена Сырова:

Я знаю, что втиснуться было, особенно в районе «Каменной горки», «Могилевской», там было непросто.

Роман Пранович:

Как бы там ни было, проблемные моменты возникали, потому что следует отметить, что транспорт ходил с опозданиями. Даже в штатном режиме скорость движения была значительно снижена. Первоочередной задачей была, естественно, безопасности. Каждый водитель выбирал безопасную скорость. Поэтому, естественно, где-то были нарушения графика, где-то интервалы нарушались. Оперативно с этим работали, устраняли, но, к сожалению, не все нам под силу. Все-таки погода немножко вносила свои коррективы.

Алена Сырова:

Но люди же не злились и с пониманием относились?

Роман Пранович:

В большинстве своем люди относились с пониманием. Были моменты, когда, не секрет, у нас есть горячая линия предприятия, она носит такой информационно-справочный характер, куда можно обратиться, получить именно горячую оперативную информацию здесь и сейчас. Были звонки негативные о том, что вот я стою и жду, почему нет, почему вы не продумали. Максимально тактично операторы горячей линии отрабатывали, советовали, как лучше добраться, может, где-то с пересадкой воспользоваться, предоставляли информацию.

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