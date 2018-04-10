Президент Беларуси: «Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами»

Новости Беларуси. Тема, которая обозначилась в общении Президента с представителями госСМИ первой сразу и из нескольких уст, – общение чиновников с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В профессиональной среде это одна из самых болезненных точек. Новости не могут ждать, задача журналиста – доставить информацию зрителю как можно быстрее. Но тут не все так просто.
Александр Лукашенко: «Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее»
Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Печи, когда, по сути, трагедия была, но такого информационного повода не получилось бы, если бы ответственное лицо вышло бы и сказало сухо, коротко: «Да, было. Да, разберемся. Ответственных накажем и предоставим факты, а не мнения».
И вот еще недавно случай был у нас, когда мы выезжали и пытались получить комментарий, когда шахтеры погибли на «Беларуськалии». Тут же наша служба сработала, начали звонить всем ведомствам. И везде один и тот же ответ: «Без комментариев».
Самое обидное, что мы же мониторим сразу соцсети и информационные ресурсы и понимаем, что людей несет не в ту степь. Что они начинают додумывать теории заговоров, политический оттенок сразу искать: если не договаривают, значит, там есть что-то более серьезное.
Если журналист госСМИ обращается к чиновнику, значит, в обществе есть такой запрос, и не более того.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас же есть закон или какой-то нормативно-правовой акт, что на критику средств массовой информации руководитель должен реагировать. Это Эйсмонта задача и его заместителей. Журналист пришел, положил ему: нет реакции на критику. Он должен – не последний же в стране человек: так же как и министр назначается Президентом. Один звонок – отвечай. Не ответишь – завтра у Президента будешь отвечать, и мало не покажется.
Показывайте минусы и плюсы, чтобы не было тенденциозно и у людей не складывалось впечатление, что всё плохо и руки опускаются. Или всё хорошо, будем спать, и всё оттуда свалится. Как жизнь есть, так ее и надо показывать. (Подробнее здесь.)
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