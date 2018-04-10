«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике

Новости Беларуси. Злободневная тема белорусской журналистики – кадровое обновление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о белорусском ТВ: «Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы» Вузы ежегодно выпускают новых журналистов, но огромная их часть уходит в другие сферы. А те, что хотят остаться в профессии, не всегда качественно подготовлены.

Сергей Гусаченко, главный директор АТН Белтелерадиокомпании:

Наша профессия столкнулась с очень серьезным дефицитом кадров. Столкнулась с дефицитом кадров в это самое непростое для нас время – мы сегодня много об этом говорили – время динамичное, где-то опасное, когда перо в буквальном смысле уже приравнивается к штыку.

У меня в этом смысле – раз уже это не формат пресс-конференции – мое мнение, что, конечно, ситуация логична. Ее нужно менять и менять оперативно, иначе потом, как вы часто говорите, может быть поздно. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего, конечно, надо навести порядок – министр здесь присутствует и глава Администрации, заместитель – с тем составом, который мы обучаем на факультетах журналистики. В противном случае – зачем мы это делаем вообще? Зачем мы это делаем – тратим деньги?

Общая большая проблема. Но для такого узкого, скажем, цеха, где обучается 1200 человек, это недопустимо. Все-таки туда должны приходить тот, кто должен, а если ты получил образование – будь добр, работай. Да и второй проблемы не станет, если туда попадет тот человек, который хочет.

Лидия Заблоцкая, студентка:

На самом деле, хочется заступиться за журфак. Единственное, в чем, наверное, одна из главных проблем – это то, что нам не хватает практики. Студенты приходят, и не всегда их готовы взять в то или иное средство массовой информации, где бы они хотели пройти практику. А на четвертом курсе говорят: «Извините, было поздно».