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«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике

10 апреля 2018 19:01
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Новости Беларуси. Злободневная тема белорусской журналистики – кадровое обновление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Вузы ежегодно выпускают новых журналистов, но огромная их часть уходит в другие сферы. А те, что хотят остаться в профессии, не всегда качественно подготовлены.

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике-1

Сергей Гусаченко, главный директор АТН Белтелерадиокомпании:
Наша профессия столкнулась с очень серьезным дефицитом кадров. Столкнулась с дефицитом кадров в это самое непростое для нас время – мы сегодня много об этом говорили – время динамичное, где-то опасное, когда перо в буквальном смысле уже приравнивается к штыку.

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике-4

У меня в этом смысле – раз уже это не формат пресс-конференции – мое мнение, что, конечно, ситуация логична. Ее нужно менять и менять оперативно, иначе потом, как вы часто говорите, может быть поздно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего, конечно, надо навести порядок – министр здесь присутствует и глава Администрации, заместитель – с тем составом, который мы обучаем на факультетах журналистики. В противном случае – зачем мы это делаем вообще? Зачем мы это делаем – тратим деньги?

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике-7

Общая большая проблема. Но для такого узкого, скажем, цеха, где обучается 1200 человек, это недопустимо. Все-таки туда должны приходить тот, кто должен, а если ты получил образование – будь добр, работай. Да и второй проблемы не станет, если туда попадет тот человек, который хочет.

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике-10

Лидия Заблоцкая, студентка:
На самом деле, хочется заступиться за журфак. Единственное, в чем, наверное, одна из главных проблем – это то, что нам не хватает практики. Студенты приходят, и не всегда их готовы взять в то или иное средство массовой информации, где бы они хотели пройти практику. А на четвертом курсе говорят: «Извините, было поздно».

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике-13

Ирина Акулович, генеральный директор «Белорусского телеграфного агентства»:
Знаете, какая проблема? Я сейчас хочу за регионы вступиться. Почему никто не едет назад? Когда мы говорим о журналистах, о регионах тоже не забывайте, там тоже нужно работать. И сегодня коллеги, я думаю, подтвердят мои слова: одинаковая работа везде – неважно, в Могилеве, Бресте, Минске. У нас одни и те же технологии, у нас одни и те же задачи.

Развиваться и творчески работать можно везде. Поэтому я вас приглашаю в Могилев. Приезжайте.

Подробнее о темах беседы Александра Лукашенко с представителями госСМИ здесь.

# общество # Фотофакт # Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # Лидия Заблоцкая # Ирина Акулович # Сергей Гусаченко

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