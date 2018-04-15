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«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А

15 апреля 2018 14:49
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Новости Беларуси. Брутальный заезд байкеров 15 апреля официально открыл мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А-1

Местом встречи сотни единомышленников стала площадка у Ледового дворца спорта. Отмечают это событие каждый год: мотоциклисты колонной проезжают по улицам Минска.

Так инспекторы ГАИ привлекают внимание мотолюбителей к безопасности и культуре вождения, поскольку с открытием сезона число аварий возрастает.

«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров

«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А-4

Хорошая возможность была и у тех, кто когда-то прошел подготовку по вождению на категорию А. Они могли сдать экзамен на импровизированном автодроме, выполнив «на отлично» всего три испытательных элемента.

«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А-7

Анастасия Каштанова:
Было очень страшно сдавать восьмерку – это, наверное, самое ужасное.

Просто захотелось какого-то драйва. Возможно, появится желание купить мотоцикл.

Так красочно байкеры начинают мотосезон уже в десятый раз. С каждым годом география стран-участниц, равно как и количество гостей, постоянно увеличивается.

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты

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