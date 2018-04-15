«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А

Новости Беларуси. Брутальный заезд байкеров 15 апреля официально открыл мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи сотни единомышленников стала площадка у Ледового дворца спорта. Отмечают это событие каждый год: мотоциклисты колонной проезжают по улицам Минска. Так инспекторы ГАИ привлекают внимание мотолюбителей к безопасности и культуре вождения, поскольку с открытием сезона число аварий возрастает. «Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров

Хорошая возможность была и у тех, кто когда-то прошел подготовку по вождению на категорию А. Они могли сдать экзамен на импровизированном автодроме, выполнив «на отлично» всего три испытательных элемента.