Предприятия ЖКХ успешно справились с вызовом природы

Борьба со снегом. Предприятия ЖКХ с вызовом природы справились. Во время обильных осадков в столице привлекалось около 1,5 тыс. рабочих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежедневно убирали снег более 200 единиц техники. Работы по расчистке территорий продолжаются. Одно из новшеств текущего сезона – активное использование средств ручной малой механизации. Планируют закупить дополнительную технику. Перед лицом непогоды объединились и минчане – к уборке снега присоединились почти две тысячи человек – подключились работники предприятий, волонтеры и неравнодушные горожане.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское хозяйство»:

Отдельно, конечно, хотелось бы выразить слова благодарности жителям, которые приняли активное участие по очистке своих дворовых территорий, своих парковочных мест. В целом мы можем сделать вывод о том, что предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства города Минска с погодным вызовом справились.

Циклон, принесший в столицу сильные осадки, отступает, но на смену снегопадам в Беларусь пришли морозы. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Во вторник ночью местами до -22, а к четвергу, 15 января, в отдельных районах страны ночью температура опустится до -30 по Цельсию.