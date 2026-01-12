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Предприятия ЖКХ успешно справились с вызовом природы

12 января 2026 18:33
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Борьба со снегом. Предприятия ЖКХ с вызовом природы справились. Во время обильных осадков в столице привлекалось около 1,5 тыс. рабочих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предприятия ЖКХ успешно справились с вызовом природы-2

Ежедневно убирали снег более 200 единиц техники. Работы по расчистке территорий продолжаются. Одно из новшеств текущего сезона – активное использование средств ручной малой механизации. Планируют закупить дополнительную технику. Перед лицом непогоды объединились и минчане – к уборке снега присоединились почти две тысячи человек – подключились работники предприятий, волонтеры и неравнодушные горожане.

Предприятия ЖКХ успешно справились с вызовом природы-4

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское хозяйство»:
Отдельно, конечно, хотелось бы выразить слова благодарности жителям, которые приняли активное участие по очистке своих дворовых территорий, своих парковочных мест. В целом мы можем сделать вывод о том, что предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства города Минска с погодным вызовом справились.

Циклон, принесший в столицу сильные осадки, отступает, но на смену снегопадам в Беларусь пришли морозы. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Во вторник ночью местами до -22, а к четвергу, 15 января, в отдельных районах страны ночью температура опустится до -30 по Цельсию.

# ЖКХ # снег # Марина Толстик

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