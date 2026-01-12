Баскетболисты «МИНСКА» победили «Уралмаш» в матче Единой молодёжной лиги

Баскетболисты «МИНСКА» одержали вторую викторию кряду в матче Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни на домашней площадке принимали «Уралмаш» из Екатеринбурга. Команды показали плотную борьбу. Первую четверть подопечные Дмитрия Колтунова проиграли, но в последующих двух отрезках исправили ситуацию и вырвались вперед. Несмотря на давление гостей, белорусы победный результат не упустили и завершили дуэль в свою пользу – 71:68. В составе столичного клуба лучшим оказался Данила Семенюк, набравший 20 очков. Во вторник, 13 января, соперники проведут повторный поединок.

Напомним, в регулярном чемпионате выступают 14 коллективов, восьмерка лучших выйдет в плей-офф турнира.