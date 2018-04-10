Александр Лукашенко о белорусском ТВ: «Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы»

Новости Беларуси. 10 апреля в стенах Белтелерадиокомпании состоялся большой разговор представителей СМИ с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора были затронуты десятки тем. Глава государства высказался и о готовящихся изменениях в закон о СМИ и о том, каким должно быть белорусское телевидение. Ориентир – на новые формы работы. Александр Лукашенко: Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная задача телевидения – полный переход вещания на формат высокой четкости. Многие уже перешли, но не стоит воспринимать это как большой успех. Мы лишь внедрили то, что в мире давно используется. Новые технологии выявили как плюсы, так и минусы нашей деятельности. Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы. Как у вас говорят, картинка должна звенеть. Доводите до ума, это очень важно.

Вы получите аудиторию гораздо шире из-за картинки. Потому что телевизор – это, прежде всего, картинка. Остальное мы услышать можем, прочитать. Я придирчиво отношусь к вам и нашему телевидению, особенно к работе операторов. Я руководителям при назначении говорил об этом, обращая их внимание, что оператор – это главное звено у вас. Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»