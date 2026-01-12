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Шайба Алекса Лиможа в ворота ЦСКА вошла в топ-10 голов недели КХЛ

12 января 2026 20:16
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Континентальная хоккейная лига представила рейтинг самых эффектных взятий ворот по итогам 18-й недели регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гол нападающего минского «Динамо» Алекса Лиможа в ворота ЦСКА занял в подборке 7-е место. Форвард завершил комбинацию броском с бэкхенда и позволил «зубрам» выйти вперед в той встрече.

Возглавил рейтинг гол в исполнении форварда нижегородского «Торпедо» Владимира Ткачева в поединке против «Барыса» из Казахстана. Егор Виноградов обошел нескольких игроков, совершив эффектный проход и отдал результативную передачу, которую центральный нападающий незамедлительно отправил в пустой угол. 

# Хоккей

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