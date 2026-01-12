Они нужны каждому из нас – представители БСЖ посетили Николаевщинский социальный пансионат

Волшебство зимних праздников – это не только огни гирлянд, но и свет человеческого участия. Забота и поддержка особенно важны в эти дни для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации или нуждается в постоянном уходе. По всей Беларуси продолжается благотворительный марафон «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стартовал в 2022-м по инициативе главы государства. С тех пор масштаб праздника постоянно растет.

Такая позитивная атмосфера царила сегодня в Николаевщинском социальном пансионате. Огни праздника здесь зажгли представители Белорусского союза женщин. Их искренние поздравления, душевные разговоры и живое участие на несколько часов превратили стены учреждения в уютный дом, полный внимания и тепла.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Все наши общественные организации, все наши министерства, ведомства – все наши неравнодушные приезжают к пожилым людям для того, чтобы от всей души сказать им спасибо за то, что они всю свою жизнь потратили для того, чтобы наше государство жило лучше. Это их работа, их вклад, и теперь мы тоже должны сделать так, чтобы их старость была теплой, уютной. Чтобы они чувствовали, что они не забыты, и понимали, что они нужны каждому из нас.

Гости приехали не с пустыми руками. Концертная программа и яркие номера вызвали целый шквал аплодисментов. Но кроме музыкальных, участницы союза преподнесли также практичные и нужные подарки: современный телевизор, обогреватели и ионизаторы воздуха.