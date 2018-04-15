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Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале

15 апреля 2018 14:30
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Новости Беларуси. В безвизовой зоне Беларуси на Августовском канале официально открыли водный туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уже сложившейся традиции, первыми реки опробовали спортсмены-водники. Профессионалы и любители, туристы и простые зрители – всех объединил международный фестиваль «Неманская весна».

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-1

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-3

Громко, танцевально, по-шляхецки и с национальным колоритом водный туристический сезон заявил о себе на весь Августовский канал. Но все же главные персоны здесь – бобры. Трасса, как горная река. Причудливый узор реки Осташанки – их рук, а точнее зубов, дело.

Пора и оценить труд бобров – старт дан одиночным сплавам на байдарках. Нервы на пределе.

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-6

Галина Буро, СТВ:
Самое главное – удержать равновесие. Вода-то холодная! Не зря спортсмены всегда желают друг другу, чтобы ноги были сухими.

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-9

Утолить жажду экстрима. Девушки усиленно готовились наравне с парнями.

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-12

Алина Королёва, участник соревнований:
Я надела специальный костюм неопреновый, чтобы не промокнуть, но я думаю, что не должна перевернуться. Буду стараться!

А вот новинка этого года – гонки на катамаранах. Не пляжных, а спортивных.

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-15

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-17

Украинец Борис Третевич объясняет, почему на таком катамаране нет привычных сидений. На фестиваль он приехал за 500 километров из Волынской области. Расстояние спорту не помеха.

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-20

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-22

Сергей Коледа, заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза:
Вот эта хорошая атмосфера дружеская, теплая – приезжают же многие страны. Люди приезжают, говорят: «У вас даже здесь теплее».

О досуге болельщиков и отдыхающих здесь также позаботились. Разумеется, экстремально: с высоты птичьего полета и в укрощении новичками водной стихии.

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-25

Активный туризм сегодня мировой тренд. Все больше туроператоров включают его в свой пакет предложений. Организаторы уверены: с открытием водного туристического сезона безвизовая зона страны станет еще привлекательней для иностранцев.

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-28

Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале-30

# общество # Туризм # Фотофакт # Сергей Коледа

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