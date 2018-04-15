Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале

Новости Беларуси. В безвизовой зоне Беларуси на Августовском канале официально открыли водный туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По уже сложившейся традиции, первыми реки опробовали спортсмены-водники. Профессионалы и любители, туристы и простые зрители – всех объединил международный фестиваль «Неманская весна».

Громко, танцевально, по-шляхецки и с национальным колоритом водный туристический сезон заявил о себе на весь Августовский канал. Но все же главные персоны здесь – бобры. Трасса, как горная река. Причудливый узор реки Осташанки – их рук, а точнее зубов, дело. Пора и оценить труд бобров – старт дан одиночным сплавам на байдарках. Нервы на пределе.

Галина Буро, СТВ:

Самое главное – удержать равновесие. Вода-то холодная! Не зря спортсмены всегда желают друг другу, чтобы ноги были сухими.

Утолить жажду экстрима. Девушки усиленно готовились наравне с парнями.

Алина Королёва, участник соревнований:

Я надела специальный костюм неопреновый, чтобы не промокнуть, но я думаю, что не должна перевернуться. Буду стараться! А вот новинка этого года – гонки на катамаранах. Не пляжных, а спортивных.

Украинец Борис Третевич объясняет, почему на таком катамаране нет привычных сидений. На фестиваль он приехал за 500 километров из Волынской области. Расстояние спорту не помеха. «Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля

Сергей Коледа, заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза:

Вот эта хорошая атмосфера дружеская, теплая – приезжают же многие страны. Люди приезжают, говорят: «У вас даже здесь теплее». О досуге болельщиков и отдыхающих здесь также позаботились. Разумеется, экстремально: с высоты птичьего полета и в укрощении новичками водной стихии.