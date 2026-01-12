Сплотились и помогали друг другу. Как белорусы справлялись с циклоном «Улли» – обсудили с экспертами

Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы? На площадке ток-шоу «По существу» собрались те, кто сейчас ведет борьбу со снегом. Используют ли средства малой механизации во время сильных снегопадов? Алена Сырова, СТВ:

Очевидно, наверное, что стоимость работы человека и затрат на него намного меньше, чем эту технику купить? Поэтому мы так медленно механизируемся или как?

Алексей Филанович, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Нет, я бы сказал, что механизируемся мы достаточно хорошо. Последние пару лет тот же Минск, крупные областные центры уже переходят на средства малой механизации, которые и ускоряют, и упрощают труд наших рабочих. Что выгоднее по стоимости? Мое личное мнение, наверное, средства малой механизации выгоднее, потому что это долгосрочное вложение. Несколько лет – эта техника отобьет себя.

Как создавать «снежный» контент в соцсетях и не нарушать ПДД? Александр Хромченко, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного УГАИ МВД:

Ролики изучали, разумеется, мы всегда изучаем весь видеоконтент с целью откорректировать свою работу. Что касается, если прокомментировать конкретно эти ролики, то вот вы сказали, что с последним из участников была проведена профилактическая беседа. Ну и действительно, там хотя бы усматривается какое-то правонарушение. Он ехал по проезжей части, хотя, по сути, не создал какую-то там опасность для дорожного движения. Если по тротуару, то все эти лыжники-сноубордисты юридически являются пешеходами. Просто они еще используют какой-то спортинвентарь. Такие моменты в правилах дорожного движения отдельно не оговорены. Но при этом есть такой общий пункт, есть общее требование в правилах дорожного движения, что каждый участник не должен создавать препятствий и опасности для дорожного движения, быть корректным, взаимовежливым и так далее. В случае нарушения этого пункта, то есть если эти лыжники или сноубордисты создавали опасность, реальную опасность, то да, действительно в их действиях уже усматривается состав административного правонарушения. Кирилл Казаков, СТВ:

Слушайте, а мотоциклисты, люди на скутерах, люди на самокатах? Александр Хромченко:

Смотрите, в принципе, ничто не запрещает ему использовать мотоцикл в зимнее время. Наверное, у человека была какая-то крайняя необходимость это сделать, но при этом, судя по ролику, какого-то очевидного превышения скорости вроде бы не было. То есть он вел себя вполне себе адекватно. А если уже брать участника, использующего средства специальной мобильности, самокат, то и он здесь даже ничего не нарушил, потому что у нас в правилах дорожного движения оговорено, что пользоваться средством персональной мобильности запрещено при снегопаде и гололедице, двигаясь по проезжей части либо обочине, а он двигался в жилой зоне и по тротуару.