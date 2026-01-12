Сплотились и помогали друг другу. Как белорусы справлялись с циклоном «Улли» – обсудили с экспертами
Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.
Используют ли средства малой механизации во время сильных снегопадов?
Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, наверное, что стоимость работы человека и затрат на него намного меньше, чем эту технику купить? Поэтому мы так медленно механизируемся или как?
Алексей Филанович, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Нет, я бы сказал, что механизируемся мы достаточно хорошо. Последние пару лет тот же Минск, крупные областные центры уже переходят на средства малой механизации, которые и ускоряют, и упрощают труд наших рабочих. Что выгоднее по стоимости? Мое личное мнение, наверное, средства малой механизации выгоднее, потому что это долгосрочное вложение. Несколько лет – эта техника отобьет себя.
Как создавать «снежный» контент в соцсетях и не нарушать ПДД?
Александр Хромченко, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного УГАИ МВД:
Ролики изучали, разумеется, мы всегда изучаем весь видеоконтент с целью откорректировать свою работу. Что касается, если прокомментировать конкретно эти ролики, то вот вы сказали, что с последним из участников была проведена профилактическая беседа. Ну и действительно, там хотя бы усматривается какое-то правонарушение. Он ехал по проезжей части, хотя, по сути, не создал какую-то там опасность для дорожного движения. Если по тротуару, то все эти лыжники-сноубордисты юридически являются пешеходами. Просто они еще используют какой-то спортинвентарь.
Такие моменты в правилах дорожного движения отдельно не оговорены. Но при этом есть такой общий пункт, есть общее требование в правилах дорожного движения, что каждый участник не должен создавать препятствий и опасности для дорожного движения, быть корректным, взаимовежливым и так далее. В случае нарушения этого пункта, то есть если эти лыжники или сноубордисты создавали опасность, реальную опасность, то да, действительно в их действиях уже усматривается состав административного правонарушения.
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушайте, а мотоциклисты, люди на скутерах, люди на самокатах?
Александр Хромченко:
Смотрите, в принципе, ничто не запрещает ему использовать мотоцикл в зимнее время. Наверное, у человека была какая-то крайняя необходимость это сделать, но при этом, судя по ролику, какого-то очевидного превышения скорости вроде бы не было. То есть он вел себя вполне себе адекватно. А если уже брать участника, использующего средства специальной мобильности, самокат, то и он здесь даже ничего не нарушил, потому что у нас в правилах дорожного движения оговорено, что пользоваться средством персональной мобильности запрещено при снегопаде и гололедице, двигаясь по проезжей части либо обочине, а он двигался в жилой зоне и по тротуару.
«Сотрудников ГАИ настраиваем на изменения в своей работе таким образом, чтобы прежде всего в нас видели помощников»
Александр Хромченко:
Я не скажу, что мы чувствуем изменение имиджа, мы чувствуем изменение в своей работе. И мы, более того, как раз таки своих сотрудников настраиваем на изменения в своей работе таким образом, чтобы прежде всего в нас видели помощников. Это, наверное, было заметно уже и во время вот этого циклона 8-9 января, и это заметно, наверное, ежедневно. Потому что на всех инструктажах сотрудникам ГАИ, которые выходят на службу, говорят одно: вы должны максимально помогать людям.
Алена Сырова:
Знаете, мне кажется, действительно глобально, неважно в какой сфере все мы работаем, за последние годы, я не буду давать каких-то конкретных временных отсечек, но у нас действительно произошли изменения. Можно называть это зрелостью, можно называть это, мне кажется, каким-то даже здоровым эгоизмом, который у нас появился. Потому что мы понимаем то, что мы привыкли к определенному уровню комфорта. Неважно, в какое время года, неважно, какая температура за окном, неважно, что там происходит. Мы хотим, чтобы нам было удобно, быстро, тепло, светло, каждый пытается посильным для него образом это все организовать. Конечно, мы хотим, чтобы о нас хорошо думали, мы хотим, чтобы нас не ругали, мы хотим, чтобы про нас снимали только красивые и положительные ролики в социальных сетях. И из этого все складывается. Но и главным образом, мне кажется, мы стали понимать, что, что бы мы ни делали, мы неразделимы с государством, не кто-то для нас делает, а просто мы делаем друг для друга, но на разных рабочих местах. Вот в этом и получился секрет успешного прохождения этого испытания.
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