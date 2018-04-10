Александр Лукашенко: «Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее»
Новости Беларуси. Качественная журналистика с авторской позицией. Президент Беларуси на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ обозначил приоритеты развития эфирного и печатного слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко считает, что в современном мире, где на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны, необходимо быть конкурентными. Что для этого нужно – глава государства говорил открыто. По его мнению, такой разговор с теми, кто отвечает за информационное поле страны, назрел уже давно.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня очень важно, чтобы состоялся честный откровенный разговор. Прежде всего, как граждан Беларуси с Президентом. Вы ведь не только журналисты. Главную задачу, которое время поставило перед вами, ключевыми игроками на информационном поле страны, это борьба за умы и души белорусов.
Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратились в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее. Вот вам и демократия, и свобода слова. Если нужно оплот демократии и в Америки, и в России и других государствах, средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно. Как бы ни было у нас, какая диктатура у нас не была, нам пока удалось этого избежать.
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Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией. Сегодня люди устали от той информационной помойки, в которую нас пытаются окунуть, используя всемирную паутину.
Достать молодежь с телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже вряд ли получится. Но в таком случае в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное. Вы обладаете конкурентным преимуществом – первые получаете информацию о происходящих событиях, в том числе и на государственном уровне.