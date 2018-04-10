Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»
Новости Беларуси. Как быть в конкурентной борьбе за аудиторию, если ответственное СМИ перепроверяет информацию, а кто-то другой в этот момент выдает новость и выигрывает в гонке за внимание зрителя? Ответ на этот вопрос искали во время беседы Президента Беларуси с представителями госСМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Дмитрий Жук, главный редактор «Редакции газеты «Советская Белоруссия»:
Пресс-секретари каким образом работают? Они же информируют вселенную. Поэтому он берет, через Facebook бросил что-то, на первой секунде всё разлетелись. Очень хорошо, современный метод. Но, простите, государственное агентство должно проверить: а твой ли это Facebook, уважаемый пресс-секретарь, или это какой-нибудь фейк очередной? И вот здесь уже мера ответственности государственных СМИ другая. Если сказали, мы не имеем право потерять доверие.
А сегодня, посмотрите, вы сказали: мир ошалел, фейк на фейке. Ситуация в Кемерово – общественное мнение перевернули, перекрутили. Американцы, говорят, через фейки на выборы повлияли.
У нас небольшая страна, возможности ограниченные, но противостоять этому надо. Мы пытаемся всеми своими – скромными, не скромными – возможностями. Но для меня важен вопрос меры ответственности, уже даже не перед нашими читателями и слушателями сегодня, а перед тем, кто завтра будет жить в этой стране.
Ваша точка зрения: можем ли мы переступать эту грань? Или однажды переступив ее, мы уже обратно не вернемся?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какую грань?
Дмитрий Жук:
Порядочности.
Александр Лукашенко:
Нет. Вы знаете, в какой-то момент вы можете переступить эту грань, и всё будет очень хорошо, прекрасно. Но потом будете как псы побитые. Поэтому я сторонник искренней, честной политики, насколько это возможно, и вам советую таким образом действовать. Да, порой проще занять какую-то соглашательскую позицию или где-то хвостом вильнуть, грубо говоря. Проще, но потом будет сложнее.
Поэтому я сторонник того, чтобы вы трудно, сложно, с недостатками, но сохранили то, что у вас есть. Вот эту объективность, прогосударственную позицию на независимость. У кого-то это само собой разумеется, а нам это надо отстаивать.
Не торопитесь где-то пройти по жизни просто. Может не сразу, но сохранив определенные моральные принципы, которые у нашего народа есть. И у вас в том числе. Я уверен, что даже те из журналистов, кто продается, они, может, плюются, переживают. Может судьба, жизнь их заставила где-то получить эту копейку. Не дай Бог, дети больные и так далее – он вынужден на это идти.
Но нам-то зачем? Если где-то трудно – мы коллектив, поможем друг другу. Но не отступайте вы для того, чтобы кому-то где-то угодить за что-то. Помните, что потом с этим надо жить.
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