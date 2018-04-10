Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»

Новости Беларуси. Как быть в конкурентной борьбе за аудиторию, если ответственное СМИ перепроверяет информацию, а кто-то другой в этот момент выдает новость и выигрывает в гонке за внимание зрителя? Ответ на этот вопрос искали во время беседы Президента Беларуси с представителями госСМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Жук, главный редактор «Редакции газеты «Советская Белоруссия»:

Пресс-секретари каким образом работают? Они же информируют вселенную. Поэтому он берет, через Facebook бросил что-то, на первой секунде всё разлетелись. Очень хорошо, современный метод. Но, простите, государственное агентство должно проверить: а твой ли это Facebook, уважаемый пресс-секретарь, или это какой-нибудь фейк очередной? И вот здесь уже мера ответственности государственных СМИ другая. Если сказали, мы не имеем право потерять доверие.

А сегодня, посмотрите, вы сказали: мир ошалел, фейк на фейке. Ситуация в Кемерово – общественное мнение перевернули, перекрутили. Американцы, говорят, через фейки на выборы повлияли.

У нас небольшая страна, возможности ограниченные, но противостоять этому надо. Мы пытаемся всеми своими – скромными, не скромными – возможностями. Но для меня важен вопрос меры ответственности, уже даже не перед нашими читателями и слушателями сегодня, а перед тем, кто завтра будет жить в этой стране.

Ваша точка зрения: можем ли мы переступать эту грань? Или однажды переступив ее, мы уже обратно не вернемся?