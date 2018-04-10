Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

Новости Беларуси. На встрече с представителями СМИ Александр Лукашенко ответил и на десяток онлайн-обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы Президенту задавали интернет-пользователи. Касались они самых различных тем: от изменений в декрете № 1 до комментариев о дальнейшей судьбе мемориального комплекса в урочище Куропаты. Не осталась без внимания и тема, которая муссируется в интернет-плоскости: внесение изменений в Конституцию Беларуси.

Есть вопросы, которыми Президент должен заниматься и это святое. Это должно быть прописано в Конституции. Если что случится, народ потом спросит, когда Лукашенко не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Некоторые функции от Президента должны перейти к другим ветвям власти. Особенно надо усилить роль вертикали власти, в частности исполнительной власти.

То есть меняется жизнь – должны меняться законы и Конституция в том числе. Жизнь будет уходить вперед, а мы, как ретрограды, будем цепляться за старое на основании старых законов, и будем сдерживать развитие общества.

Поэтому надо подкорректировать Конституцию, изменения, если нужно, внести.