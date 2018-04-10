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Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

10 апреля 2018 12:06
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Новости Беларуси. На встрече  с представителями СМИ Александр Лукашенко ответил и на десяток онлайн-обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»-1

Вопросы Президенту задавали интернет-пользователи. Касались они самых различных тем:  от изменений в декрете № 1 до комментариев о дальнейшей судьбе мемориального комплекса в урочище Куропаты. Не осталась без внимания и тема, которая муссируется в интернет-плоскости: внесение изменений в Конституцию Беларуси. 

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Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые функции от Президента должны перейти к другим ветвям власти. Особенно надо усилить роль вертикали власти, в частности исполнительной власти.

Есть вопросы, которыми Президент должен заниматься и это святое. Это должно быть прописано в Конституции. Если что случится, народ потом спросит, когда Лукашенко не будет.

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Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»-7

То есть меняется жизнь – должны меняться законы и Конституция в том числе. Жизнь будет уходить вперед, а мы, как ретрограды, будем цепляться за старое на основании старых законов, и будем сдерживать развитие общества.

Поэтому надо подкорректировать Конституцию, изменения, если нужно, внести.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # СМИ Беларуси

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