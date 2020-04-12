О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Новости Беларуси. Готовы ли мы, в частности, наша медицина – сейчас многое зависит именно от медиков – приложить дополнительные усилия? Об этом и не только в программе «Неделя» говорим с заместителем министра здравоохранения Еленой Богдан. Опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы Юлия Огнева, СТВ:

Давайте, наверное, с самого главного – с нынешней ситуации. Что имеем на сегодняшний день? Из тех тяжелых больных, которые сейчас лежат в больницах с пневмониями, есть ли уже выздоровевшие именно от пневмонии? Или, может быть, есть люди, у которых течение с тяжелого перешло, например, в среднюю степень тяжести? Мой вопрос потому, что многие думают: если ты заболел пневмонией, то все.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Нет, на самом деле, конечно, не все так печально. Если у пациента возникает пневмония, она тоже может протекать в абсолютно разных формах – это и легкая, и средней степени тяжести, и тяжелая. И среди тяжелых пневмоний тоже не все нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас есть примеры положительной динамики. И даже, честно говоря, были случаи, когда нам казалось, что мы сделали все, но у нас не получается спасти человека. Но, наверное, и усилия наших врачей, и собственные жизненные силы этого человека позволяли и снять его очень быстро с аппарата, и перевести его из отделения реанимации в обычную палату. И даже выписать уже часть пациентов, которые перенесли тяжелые коронавирусные пневмонии. Юлия Огнева:

Последние несколько дней рост количества инфицированных достаточно серьезный. Скажите, с чем это связано? Елена Богдан:

Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам не хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы. Юлия Огнева:

Я так понимаю, что сейчас в среднем увеличивается где-то на 300-500 человек. Елена Богдан:

На 300-400 человек в день у нас последние несколько дней есть увеличение. У нас увеличилось количество тестов. Мы максимально стараемся охватить тестированием абсолютно разные контингенты населения.

Юлия Огнева:

То есть даже то, что увеличивается количество заболевших – это тоже в рамках прогноза, то, о чем сегодня говорили представители ВОЗ? Елена Богдан:

Конечно. И представители ВОЗ сегодня говорили о том, что нам рано успокаиваться, и мы должны дальше продолжать готовить нашу систему здравоохранения для того, чтобы максимально оказать помощь всем нуждающимся. У нас уже идет популяционная передача вируса Юлия Огнева:

Какой процент от общего количества выявленных коронавирусных пациентов – это контакты первого и второго уровней? Чтобы понимать, насколько массово сейчас люди с инфекцией ходят по городу. Как теперь будут проверять состояние контактов первого уровня. Рассказывает заместитель министра здравоохранения Елена Богдан:

Контакты первого уровня у нас на сегодня составляют более 50 % от тех, которые мы выявили за весь период наблюдения. У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали. Юлия Огнева:

То есть сейчас надо быть максимально осторожными? Елена Богдан:

Абсолютно. Юлия Огнева:

Вот наша с вами дистанция – она достаточная? Елена Богдан:

Достаточная абсолютно. Достаточная дистанция – это метр-полтора. Необходимо не забывать обрабатывать руки, помнить о том, что вирус тяжелый, он оседает на поверхностях и передается с руками. Нельзя трогать лицо. По-прежнему остаются в группе риска, и мы не устаем это повторять, люди, имеющие хронические заболевания, люди, имеющие иммунодефицитные заболевания. Это пациенты и люди старших возрастов.

Кому делают тесты и почему проверяли миссию ВОЗ Юлия Огнева:

Кому сейчас делают тесты? Елена Богдан:

Тесты делают, первое, тем людям, которые вернулись из-за рубежа, находятся в самоизоляции и чувствуют какие-то симптомы недомогания. Это те люди, которые возвращаются в нашу страну и не попадают под режимы самоизоляции, как это прописано в постановлении Совета министров. Например, наша миссия ВОЗ как международная организация не попадала под режим самоизоляции, и при пересечении государственной границы у них были взяты тесты. Следующее – это пневмонии тяжелые и средней степени тяжести. Это лица, у которых есть симптоматика коронавирусной инфекции. Следующая категория – это контакты первого уровня. У нас принят нормативный документ Минздрава, и контакты первого уровня не будут госпитализироваться, а под обязательство самоизоляции эти контакты будут находиться дома. Прорабатывается вариант самоизоляции контактов первого уровня с выявленным коронавирусом Юлия Огнева:

А если у контакта первого уровня выявлен коронавирус, может ли он остаться дома? Елена Богдан:

Мы такие варианты прорабатываем. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому. Есть возможности применять меры административного воздействия на граждан, которые нарушают самоизоляцию

Юлия Огнева:

На неделе состоялось совещание на самом высоком уровне, где обсуждалась в том числе ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что по поводу самоизоляции говорит глава государства? Александр Лукашенко: если хотите, давайте мы ужесточим требования к тем, которых вы из больниц То есть получается, действительно есть проблема – граждане выходят, не соблюдают? Елена Богдан:

Да, такая проблема действительно есть. И вы знаете, те меры, которые сегодня у нас приняты – вчера было принято соответствующее постановление, – сегодня позволяют применять меры административного воздействия на граждан, которые нарушают самоизоляцию. Это та ситуация, когда общественная безопасность и общественное здравоохранение должны ставиться выше, чем собственное желание или какие-то там собственные поведенческие меры. Поэтому в данном случае мы считаем, что эта мера абсолютно оправдана. Сколько человек находятся на самоизоляции? Юлия Огнева:

А много сейчас на самоизоляции находятся?

Елена Богдан:

На самоизоляции у нас сегодня находятся около 5000 человек. Но это та цифра, которая меняется фактически ежедневно. Донорство изоиммунной плазмы: для чего оно нужно Юлия Огнева:

10 человек, которые уже выздоровели, станут донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения тяжелобольных. Расскажите чуть-чуть подробнее об этом. Елена Богдан:

Будем ее использовать у наиболее тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы надеемся получить хороший результат и разработать такой метод лечения. Как изменилась ситуация с экипировкой медиков Юлия Огнева:

Елена Леонидовна, сложный вопрос. 301 медик среди заболевших. Я даже не знаю, можно ли эту цифру как-то оценить с точки зрения «много или немного», потому что врачи болеют во всем мире. Но, чего скрывать, средства массовой информации и отдельные Telegram-каналы, в принципе недоброжелатели говорят, что все это из-за того, что у нас не хватает защитных средств.

Александр Лукашенко: если к концу недели мне доложат, что чего-то не хватает, особенно для защиты врачей – правительства не будет О защите медиков как раз шла речь на совещании, которое было на неделе. Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла» Юлия Огнева:

Совещание состоялось в начале недели. Расскажите, как-то сдвинулось? Елена Богдан:

Сегодня на утро министру было доложено, что имеется пятидневный запас средств индивидуальной защиты во всех наших учреждениях здравоохранения. Юлия Огнева:

Это не только больницы? Елена Богдан:

Это прежде всего больницы. Естественно, это прежде всего больницы. Сейчас у нас вторым этапом идет полное оснащение амбулаторно-поликлинического звена, учитывая, что мы их переориентируем на работу с контактами первого уровня и, возможно, с бессимптомными формами или легкими формами, если мы примем такое решение, пациентов с коронавирусной инфекцией. Представитель ВОЗ на подведении итогов их миссии и на брифинге отметил очень важное мероприятие, которое они будут рекомендовать проводить другим странам. Это то, что наша страна смогла переориентировать свое производство на пошив, на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

В наши аптеки поступят лекарственные средства – тот же парацетамол, который был произведен для рынка других стран Юлия Огнева:

В некоторых Telegram-каналах сейчас распространяется такая история о том, что маски уже отшиты и просто сейчас лежат на складах до понедельника, чтобы, когда начнутся проверки, дату отмашку: «Ну, давайте, продавайте». Караник: парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью Елена Богдан:

Я бы не сказала, что проверок у нас нет каждый день. Самая главная проверка – это все-таки наши граждане. Каждый день идут поступления. В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков Наши граждане выкупают эти маски. Даже, знаете, мы ввели ограничение. Для того, чтобы насытить наш внутренний рынок, Министерство здравоохранения проработало с холдингом «Белфармпром» вопросы переориентирования производства на наш внутренний рынок. Соответственно, сейчас мы дали разрешение, и в наши аптеки поступят лекарственные средства – тот же парацетамол, который был произведен для рынка других стран. Мы надеемся, что мы насытим наш внутренний рынок, и наши заводы начнут производить и поставлять на экспорт.

Что кроме лимонов и имбиря можно есть, чтобы укрепить иммунитет Юлия Огнева:

По поводу витаминов у нас есть очень интересный ролик касательно лимона и имбиря. Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке У вас такая достаточно скептичная улыбка была. Елена Богдан:

Оно все хорошо, оно все может быть использовано, но в дополнение к основному лечению заболевания. У нас ведь есть и свои, исконно белорусские, выращенные на нашей земле. Это клюква. Достаточно много замороженной клюквы сегодня есть в магазинах. Это квашеная капуста, которая по содержанию витамина С превосходит все остальное, что там было. И еще вот такое традиционное белорусское блюдо, как хрен. Очень интересно, один из наших специалистов принес мне баночку хрена и говорит: «Елена Леонидовна, вы его не ешьте. Вы им дышите. И он будет защищать ваши легкие». «Продолжайте делать все то, что вы сегодня делаете». Какие рекомендации белорусскому Минздраву дал ВОЗ Юлия Огнева:

Вы почерпнули что-то для себя в тех рекомендациях, которые дала Всемирная организация здравоохранения? Елена Богдан:

Конечно. Самая ценная для меня рекомендация была «Продолжайте делать все то, что вы сегодня делаете». Прежде всего то, что направлено на защиту персонала, потому что персонал был и остается самым ценным, что есть в системе. Это подходы к лечению пациентов, которые у нас сегодня есть. Это меры по социальному дистанцированию. И, конечно, третий раздел – это информационная политика – как мы должны информировать население. ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы На сегодняшний момент, это было предварительное, даже можно сказать тезисное заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения. В течение недели мы ждем полный отчет. Естественно, он будет детализирован. То, что они увидели в нашей стране, ляжет в рекомендации ВОЗ и будет использовано для других стран, которые только сталкиваются, на сегодняшний момент находятся в ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому это дорогого стоит.