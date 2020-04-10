В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков

Новости Беларуси. Лимиты по продаже лекарств, антисептиков и масок ввели в аптеках нашей страны. В списке, например, парацетамол, арпетол, перчатки и дезсредства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав больше не будет госпитализировать контакты 1-го уровня заболевших коронавирусом

К слову, 14-месячный запас только парацетамола в стране раскупили всего за две недели.