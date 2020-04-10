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В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков

10 апреля 2020 10:59
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Новости Беларуси. Лимиты по продаже лекарств, антисептиков и масок ввели в аптеках нашей страны. В списке, например, парацетамол, арпетол, перчатки и дезсредства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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К слову, 14-месячный запас только парацетамола в стране раскупили всего за две недели.

В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков-1

В Минздраве ограничительные меры считают необходимыми, ведь из-за ажиотажного спроса большинству не удается купить в аптеках самое необходимое. Особенно, когда у человека есть симптомы той же простуды. Да и безопаснее будет для тех, кто принимает препараты бездумно – большие дозы лекарств могут навредить здоровью.

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Отныне в аптеке одному покупателю продадут максимум 40 таблеток парацетамола, 2 упаковки антисептика и 10 медицинских масок. Что касается перчаток, купить их можно 5 пар. Такие нормы будут действовать до 1 июля.

В Беларуси ввели лимиты на продажу некоторых лекарств, масок и антисептиков-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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