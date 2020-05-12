О ситуации с коронавирусом в Беларуси. Состоялся телефонный разговор Президента с гендиректором ВОЗ

Глава Всемирной организации попросил рассказать об обстановке, которая на сегодня складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка, заявив о готовности такую помощь оказать.

Президент рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике в противодействии распространению вируса. Он акцентировал внимание, что сейчас беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, – бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности.

Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы реагирования на ситуацию. Единых рецептов и правил здесь не существует. Глава ВОЗ поблагодарил Президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен.

Речь шла и о миссии ВОЗ, которая работала в Беларуси в апреле.

ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Главные тезисы