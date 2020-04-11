Караник: парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ. В ходе брифинга Владимир Караник рассказал, что на прилавках появится парацетамол в упаковке нового дизайна.

Владимир Караник, министр здравоохранения:

Ну, парацетамол не пропал. Насколько я понимаю, если где-то есть перебои в аптеках, то мы подвозим. Для того, чтобы сбить ажиотажный спрос, мы даже часть нами произведённого парацетамола, который предназначался для отгрузки в другие страны СНГ, переориентировали на внутренний рынок. Поэтому не удивляйтесь, что у нас появится наш парацетамол в упаковке нового дизайна. Он просто предназначался для других рынков, но мы направили на свой.

Я ещё раз говорю, что парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью. И почему он в таких количествах скупается населением – это не совсем понятно.

Напомним, миссия Европейского регионального бюро ВОЗ проходила у нас в стране с 8 апреля.