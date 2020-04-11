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Караник: парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью

11 апреля 2020 15:09
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Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ. В ходе брифинга Владимир Караник рассказал, что на прилавках появится парацетамол в упаковке нового дизайна. 

Владимир Караник, министр здравоохранения: 
Ну, парацетамол не пропал. Насколько я понимаю, если где-то есть перебои в аптеках, то мы подвозим.  Для того, чтобы сбить ажиотажный спрос, мы даже часть нами произведённого парацетамола, который предназначался для отгрузки в другие страны СНГ, переориентировали на внутренний рынок. Поэтому не удивляйтесь, что у нас появится наш парацетамол в упаковке нового дизайна. Он просто предназначался для других рынков, но мы направили на свой. 

Я ещё раз говорю, что парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью. И почему он в таких количествах скупается населением – это не совсем понятно. 

Напомним, миссия Европейского регионального бюро ВОЗ проходила у нас в стране с 8 апреля. 

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# Коронавирус # общество # Владимир Караник

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