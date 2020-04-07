Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если хотите, давайте мы ужесточим требования к тем, которых вы из больниц (и первого, и второго уровня) отправите на самоизоляцию. Потому что мы проверили: однажды их отправили домой (но жесткого законодательного акта нет), по-моему, 400 человек дома не нашли с милицией. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет. Тебя отпустили домой с больницы – они же все хотят пораньше уйти оттуда, мы же их напугали так, что если он коронавирусник и в больницу попал – он уже себя похоронил. Это хуже, чем онкология для него – в сознании. Поэтому они все хотят оттуда побыстрее выйти.

Хорошо. Если вы не должны там находиться, мы вас отпустим домой. Но 3, 5, сколько вы напишите, неделю – ты должен сидеть дома. Надо – давайте ужесточим. Я вижу только в этом единственную проблему.