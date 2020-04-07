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Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»

07 апреля 2020 19:17
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Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые цифры он озвучивает на совещании.

В стране госпитализированы 794 человека. З1 – на искусственной вентиляции легких.   

Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Если хотите, давайте мы ужесточим требования к тем, которых вы из больниц (и первого, и второго уровня) отправите на самоизоляцию. Потому что мы проверили: однажды их отправили домой (но жесткого законодательного акта нет), по-моему, 400 человек дома не нашли с милицией. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет. Тебя отпустили домой с больницы – они же все хотят пораньше уйти оттуда, мы же их напугали так, что если он коронавирусник и в больницу попал – он уже себя похоронил. Это хуже, чем онкология для него – в сознании. Поэтому они все хотят оттуда побыстрее выйти.

Хорошо. Если вы не должны там находиться, мы вас отпустим домой. Но 3, 5, сколько вы напишите, неделю – ты должен сидеть дома. Надо – давайте ужесточим. Я вижу только в этом единственную проблему.   

Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»-4

О статистике и не только по годам Президент говорил не раз. Обещал озвучить. И сегодня цифры все услышали: в 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, от пневмоний – на 9 %.

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