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ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом

31 марта 2020 07:29
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Новости Беларуси. Положительные отзывы звучат о работе белорусских медиков в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР в интервью российскому порталу Lenta.ru заявил, что действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.

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ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом-1

ВОЗ: Действующая в Беларуси санэпидсистема помогает справляться с коронавирусом-3

Витянис Андрюкайтис, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР:
Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому нет смазанной картинки, нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19.

В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Это факт, который в данной ситуации помогает справляться с вирусом.

# Коронавирус # общество # Витянис Андрюкайтис # Фотофакт

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