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Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз

12 апреля 2020 11:54
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Новости Беларуси. Минувшей ночью самолет из Узбекистана, который доставил груз в помощь белорусскому народу, приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военный борт Ил-76 был направлен по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который дружелюбно настроен к белорусам.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 12 апреля

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-1

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-3

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-5

Страны объединяет не только экономическое сотрудничество, но и хорошие личные отношения их лидеров. В довольно непростое время, когда все силы направлены на борьбу с коронавирусом, такая поддержка важна и рассматривается как особый жест, который еще раз доказал, что союзник всегда подставит плечо.

В Минск доставлены одноразовые комбинезоны, респираторы, очки, перчатки и маски. Всего свыше полумиллиона защитных изделий. В белорусские клиники будет направлено также 50 тысяч упаковок антисептиков и 10 тысяч литров медицинского спирта.

Официальная передача помощи представителям Министерства здравоохранения состоится в самое ближайшее время.

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-8

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-10

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-12

Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз-14

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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