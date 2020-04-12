Свыше полумиллиона защитных изделий. Узбекистан доставил в Минск гуманитарный груз

Новости Беларуси. Минувшей ночью самолет из Узбекистана, который доставил груз в помощь белорусскому народу, приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военный борт Ил-76 был направлен по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который дружелюбно настроен к белорусам.

Страны объединяет не только экономическое сотрудничество, но и хорошие личные отношения их лидеров. В довольно непростое время, когда все силы направлены на борьбу с коронавирусом, такая поддержка важна и рассматривается как особый жест, который еще раз доказал, что союзник всегда подставит плечо.

В Минск доставлены одноразовые комбинезоны, респираторы, очки, перчатки и маски. Всего свыше полумиллиона защитных изделий. В белорусские клиники будет направлено также 50 тысяч упаковок антисептиков и 10 тысяч литров медицинского спирта.

Официальная передача помощи представителям Министерства здравоохранения состоится в самое ближайшее время.