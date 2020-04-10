Как теперь будут проверять состояние контактов первого уровня. Рассказывает заместитель министра здравоохранения

Раньше их госпитализировали на 14 дней, теперь же, чтобы было удобнее прежде всего пациентам, изолироваться они будут у себя дома или в специальных контакт-центрах.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы будем со своей стороны осуществлять их медицинское наблюдение, проводить тестирование таких пациентов на первый, седьмой и тринадцатый день для того, чтобы не пропустить бессистемных и стертых форм.

Трижды за это время наблюдения пациенты будут посещаться медицинскими работниками. Ежедневно будут организованы дозвоны их участковых врачей или помощников врачей, медицинских сестер участковых для того, чтобы уточнить состояние данных пациентов.

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Также мы переработали нормативные документы, которые регламентируют оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Мы внесли изменения в нашу инструкцию, дополнив ее двумя новыми инструкциями. Первая – по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам. Вторая – детям от 0 до 18 лет.