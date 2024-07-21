О карьере, семье и журналистике в Беларуси. Большой разговор с Ириной Акулович

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Ирина Акулович. Как все успевает Ирина Акулович? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Директору самого крупного республиканского информационного агентства хватает 24 часов в сутках?

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

Всем людям хватает, 25-го нет. Я и женщина, и мама, как мне может не хватать? У меня телефон всегда лежит рядом на кухне. Руки вытер, посмотрел, зашел-вышел, зашел-вышел. А как по-другому? Александр Осенко:

Причем вы всегда первая в новостной ленте. Ирина Акулович:

Понимаете, в чем дело, ведь не я делаю все новости. Это команда. Я знаю, что есть журналисты, которые отслеживают, есть сайт, который выкладывает, есть люди, которые работают в соцсетях, есть главный редактор, который, если что, сразу звонит и говорит: берем или не берем? Но так ведь не всегда, не будем обманывать. Я думаю, что у всех нас есть время на такие вещи, иногда даже спокойно выпить кофе. Я живу в Чижовке, рядом есть водохранилище, я люблю утром по выходным Алису попросить включить мою любимую музыку, налить себе чашечку кофе и любоваться Чижовским водохранилищем. «БелТА к концу августа презентует новый проект». Ирина Акулович о создании белорусского медиапортала – подробности здесь.

О месте силы Ирина Акулович:

Дача в Шкловском районе, не часто туда удается выезжать, но для меня это место силы. Вообще, я дитя асфальта. Два моих дедушки были подполковниками, они переезжали, корову и стадо я увидела впервые в пятом классе, когда родители взяли как раз таки эту дачу недалеко от Могилева. Это родительская дача. Родителей, к сожалению, уже нет, но для меня это и есть дом. Родители очень любили дачу, это место, относились к нему с особым теплом. С детства папа учил меня смотреть на мир, учил меня улыбаться. Папа учитель истории и географии по профессии, а мама – учитель русского языка и литературы. Всегда боялась подвести, папа преподавал у меня географию в пятом классе. Так получилось, что я училась в той школе, в которой работал мой отец, мама, учился мой старший брат, потом училась я, потом я даже какое-то время работала, потом там учились Егор и Варя. Об образовании и профессии Александр Осенко:

Кем вы работали?

Ирина Акулович:

Учителем начальных классов. По специальности я учитель музыки и учитель начальных классов. Около двух месяцев я еще работала музыкальным педагогом в детском саду. Я закончила институт с красным дипломом, у меня за 5 лет была одна 4. Я шла по распределению на выпуске вторая. И мне некуда было устроиться на работу в Могилеве, это был 1996 год. Мы шли по городу с матерью и отцом, заходили в детские сады и школы, спрашивали: у вас нет работы? Мы зашли в один детский садик, заведующей оказалась моя воспитательница из детского сада. У них как раз было полставки педагога, музыкального работника. Меня взяли на полставки после института. Я отработала два месяца, потом оказалось, что в 21-й школе, в которой я училась, освободилось место, я ушла в свою школу. А вот так вот было в то время, ты закончил институт, а идти было вообще некуда. Ирина Акулович о журналистике: «У меня было стопроцентное ощущение, что я нашла свое» – подробности здесь. Александр Осенко:

Что такое сейчас БелТА? Ирина Акулович:

БелТА – это все! О хобби: «Я очень люблю готовить» Александр Осенко:

Какое хобби?

Ирина Акулович:

Я очень люблю готовить. Если у меня есть свободное время, то это всегда велосипед. Читаю книги, люблю читать. И смотрю программы про людей и про историю. «Им кажется, что так было всегда, что были все условия». БелТА готовит выставку для молодежи – подробности здесь. Как продвигать информацию в интернет-среде? Александр Осенко:

Вы занимаетесь в основном интернет-средой. Сейчас мы негодуем, что молодежь сидит в гаджетах. Как вы относитесь к этому? Ирина Акулович:

Мы сами все сидим в гаджетах, вопрос только в том, что мы как взрослые люди понимаем, что читать. Не читаем и не смотрим все подряд. У нас есть сформированная позиция. Когда мы читаем, мы понимаем, что люди хотят нам подпихнуть, на чем они играют, чем манипулируют. Молодежи с этим труднее. Наша задача – наш контент, нашу позицию им донести на всех площадках, на которых только возможно. Александр Осенко:

Какая аудитория?

Ирина Акулович:

Если раньше мы думали, что это 40+, сейчас 35+, 30+. Аудитория молодеет. Александр Осенко:

У вас в YouTube больше 1 500 000 подписчиков. Ирина Акулович:

Более 1 650 000. Аудитория растет хорошо. Там достаточное количество стран, континентов. В топах всегда Россия, Германия, Казахстан, Польша, Украина, Литва. Александр Осенко:

На каких языках вещаете? Ирина Акулович:

У нас с сентября появилась польская версия, есть английская, немецкая, испанская, китайская, русская, белорусская, польская. Акулович: чтобы идти в профессию журналиста, должно быть желание сделать что-то для страны – подробности здесь. О первой работе Александр Осенко:

Во сколько вы начали трудовую деятельность?