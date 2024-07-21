«БелТА к концу августа презентует новый проект». Ирина Акулович о создании белорусского медиапортала

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Ирина Акулович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я смотрел количество просмотров на YouTube-каналах, наша аудитория сильно растет. Это показатель того, что нас смотрят.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

Число подписчиков, число просмотров растет, это говорит о доверии. Александр Осенко:

Но мы же понимаем, что в YouTube мы работаем как на минном поле, это не наш инструментарий. Может, вы ведете какие-то разработки в этом отношении? Ирина Акулович:

Да, БелТА к концу августа презентует новый проект, это будет белорусский медиапортал. По Указу главы государства определены организации, которые занимаются сбором, обработкой, выкладкой, продвижением видеоконтента наших ведущих белорусских СМИ. В том числе и тех проектов, которые делает СТВ. Там будет и стрим каналов, в том числе важные прямые трансляции. Весь контент белорусских ведущих СМИ, видеоконтент будет собран в одном месте. Александр Осенко:

Как только у нас появляется количество просмотров в YouTube, сразу аккаунты все сносят.