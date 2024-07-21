«БелТА к концу августа презентует новый проект». Ирина Акулович о создании белорусского медиапортала

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Ирина Акулович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я смотрел количество просмотров на YouTube-каналах, наша аудитория сильно растет. Это показатель того, что нас смотрят.
Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:
Число подписчиков, число просмотров растет, это говорит о доверии.
Александр Осенко:
Но мы же понимаем, что в YouTube мы работаем как на минном поле, это не наш инструментарий. Может, вы ведете какие-то разработки в этом отношении?
Ирина Акулович:
Да, БелТА к концу августа презентует новый проект, это будет белорусский медиапортал. По Указу главы государства определены организации, которые занимаются сбором, обработкой, выкладкой, продвижением видеоконтента наших ведущих белорусских СМИ. В том числе и тех проектов, которые делает СТВ. Там будет и стрим каналов, в том числе важные прямые трансляции. Весь контент белорусских ведущих СМИ, видеоконтент будет собран в одном месте.
Александр Осенко:
Как только у нас появляется количество просмотров в YouTube, сразу аккаунты все сносят.
Ирина Акулович:
В данной ситуации мы понимаем, что их могут просто снести, закрыть, вынести предупреждение, неделю не дать выкладывать что-либо. Понятно, что сайты останутся, но в то же время в одном месте это все будет саккумулировано, благодаря Указу № 131 Президента.
Александр Осенко:
Как я понимаю, вы еще региональщиков подтянете на этот сервер.
Ирина Акулович:
Со временем, начнем с республиканских СМИ.
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