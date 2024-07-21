Белорусские аграрии приближаются к 3-миллионному намолоту зерна

Чтобы собрать урожай без потерь, важно соблюдение технологий и дисциплина. Она должна быть военной, ведь работа в полях – та же война за хлеб. И в этом году есть все основания полагать, что белорусы ее выиграют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сами за себя говорят цифры. Уже сегодня, 21 июля, можно ожидать, что аграрии преодолеют 3-миллионный намолот. Самый большой вклад в общий каравай пока у Брестской области. Следом по валовому сбору зерна идут Минская и Гродненская области. Сейчас в основном комбайны вымолачивают яровой ячмень, озимую рожь, пшеницу, тритикале, овес, зернобобовые, озимый рапс. Его уже собрано свыше 850 тысяч тонн.