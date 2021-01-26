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Как изменится телеканал СТВ после назначения нового генерального директора?

26 января 2021 18:03
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Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»

Как изменится телеканал СТВ после назначения нового генерального директора?-1

Этот кадровый вторник примечателен и для СТВ. У нашего телеканала новый генеральный директор. Новый, но не чужой коллективу. Кирилл Казаков с 2017-го занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала.

Как изменится телеканал СТВ после назначения нового генерального директора?-4

Последние полгода в информационной сфере выдались особенно жаркими. Слаженную работу команды СТВ в этот период отметил и Президент.

Как изменится телеканал СТВ после назначения нового генерального директора?-7

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если говорить конкретно о тех проектах, которые у нас будут, то это будет зависеть и от новой технологической базы, которая у нас появится.

Сейчас заканчивается реконструкция нашего нового студийного комплекса, который располагается в кинотеатре «Электрон». Это большая 400-метровая студия, в которой мы начнем снимать ток-шоу.

Первые большие проекты начнут у нас выходить под Всебелорусское народное собрание. Я думаю, что с апреля мы будем выстраивать на двух каналах – СТВ и РТР – линейку программ как общественно-политических, так и развлекательных, используя возможности нового технологического нашего комплекса.

Как изменится телеканал СТВ после назначения нового генерального директора?-10

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Виктория Ходосок # Фотофакт

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