Как изменится телеканал СТВ после назначения нового генерального директора?

Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот кадровый вторник примечателен и для СТВ. У нашего телеканала новый генеральный директор. Новый, но не чужой коллективу. Кирилл Казаков с 2017-го занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала.

Последние полгода в информационной сфере выдались особенно жаркими. Слаженную работу команды СТВ в этот период отметил и Президент.

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если говорить конкретно о тех проектах, которые у нас будут, то это будет зависеть и от новой технологической базы, которая у нас появится.

Сейчас заканчивается реконструкция нашего нового студийного комплекса, который располагается в кинотеатре «Электрон». Это большая 400-метровая студия, в которой мы начнем снимать ток-шоу.

Первые большие проекты начнут у нас выходить под Всебелорусское народное собрание. Я думаю, что с апреля мы будем выстраивать на двух каналах – СТВ и РТР – линейку программ как общественно-политических, так и развлекательных, используя возможности нового технологического нашего комплекса.