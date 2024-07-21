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Акулович: чтобы идти в профессию журналиста, должно быть желание сделать что-то для страны

21 июля 2024 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Ирина Акулович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как попасть в ряды коллектива БелТА?

Акулович: чтобы идти в профессию журналиста, должно быть желание сделать что-то для страны-1

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:
Надо очень любить свою страну, хотеть развиваться в профессии. На своем примере могу сказать, что надо не бояться. Я ведь тоже по образованию не журналист, но журналистика пришла ко мне в процессе работы. Профессия журналист – это умение разговаривать с людьми в том числе. Абсолютно каждый из нас может что-то сделать для другого. Чтобы идти в профессию журналиста, должно быть это желание – сделать что-то для страны. Каждым сюжетом, каждой съемкой.

Ирина Акулович о журналистике: «У меня было стопроцентное ощущение, что я нашла свое» – подробности здесь.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Ирина Акулович

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