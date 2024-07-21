Акулович: чтобы идти в профессию журналиста, должно быть желание сделать что-то для страны

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Ирина Акулович.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

Надо очень любить свою страну, хотеть развиваться в профессии. На своем примере могу сказать, что надо не бояться. Я ведь тоже по образованию не журналист, но журналистика пришла ко мне в процессе работы. Профессия журналист – это умение разговаривать с людьми в том числе. Абсолютно каждый из нас может что-то сделать для другого. Чтобы идти в профессию журналиста, должно быть это желание – сделать что-то для страны. Каждым сюжетом, каждой съемкой.