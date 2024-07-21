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Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником

21 июля 2024 07:33
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Сегодня, 21 июля, профессиональный праздник отмечают те, кто стоит у сталеплавильных печей, прокатных станов, обеспечивает производство сырьем и материалами. Работников и ветеранов металлургической отрасли поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Плоды вашей нелегкой работы служат основой многих производственных процессов. Использование белорусских разработок и марок стали, которые по праву считаются одними из лучших в мире, способствует укреплению ключевых сфер экономики, машиностроения, энергетики, строительства, повышению обороноспособности и национальной безопасности нашей страны. Уверен в том, что металлурги и дальше будут продолжать славные традиции трудовых коллективов и выполнять все задачи, стоящие перед отраслью.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко

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