Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником

Сегодня, 21 июля, профессиональный праздник отмечают те, кто стоит у сталеплавильных печей, прокатных станов, обеспечивает производство сырьем и материалами. Работников и ветеранов металлургической отрасли поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Плоды вашей нелегкой работы служат основой многих производственных процессов. Использование белорусских разработок и марок стали, которые по праву считаются одними из лучших в мире, способствует укреплению ключевых сфер экономики, машиностроения, энергетики, строительства, повышению обороноспособности и национальной безопасности нашей страны. Уверен в том, что металлурги и дальше будут продолжать славные традиции трудовых коллективов и выполнять все задачи, стоящие перед отраслью.