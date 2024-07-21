Акулович о новой выставке для молодёжи: им кажется, что так было всегда, что были все условия

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

БелТА готовит выставку, думаю, через несколько месяцев мы ее презентуем. Она для молодежи в основном. Мы берем бытовые вещи. Например, мы с вами хорошо помним, что такое было 30 лет назад позвонить. Таксофоны на улицах, телефоны дисковые. И не у всех они были. Что такое было маме найти своего ребенка на улице. Мы сравниваем обычные вещи. Им кажется, что так было всегда, что все условия были, что интернет везде был. Мы для этой выставки нашли потрясающую фотографию, где магазины с пустыми полками. Не было же ничего, мы помним это время, огромные очереди за молоком. Им кажется, что это невозможно, а это было так.

Ирина Акулович о журналистике: «У меня было стопроцентное ощущение, что я нашла свое» – подробности здесь.