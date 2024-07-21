Ирина Акулович о журналистике: «У меня было стопроцентное ощущение, что я нашла своё»

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

На могилевское областное телевидение устроилась работать моя подруга Татьяна Ларина. Сейчас она директор телерадиокомпании «Могилев». Она пошла на телевидение работать по конкурсу. Был конкурс ведущих. На областном телевидении была программа поздравлений. Она прошла по конкурсу и вела эту программу.

Таня начала меня уговаривать, чтобы я попробовала. Я говорила: «Что ты, где я и где новости, телевидение». Мы пришли на конкурс. На конкурсе было около 120 человек. Нужно было рассказать о себе. Те, кто прошел дальше, шли в студию. Из 120 человек нас осталось 3. Это был кастинг, я помню это состояние, когда мне надели петличку и дали два текста: один развлекательного характера, а второй – новостной. Мне повесили эту петличку близко к сердцу, а сердце колотилось так, что мне было стыдно. Мне казалось, что сейчас те люди, которые сидят в студии, слышат это все. Когда я читала тот текст, у меня не получилось, когда начала читать новости, я же пела в хоре, ребята сказали, что у нее неплохой голос, может читать новости на радио.

Я пришла на могилевскую областную студию телевидения в качестве стажера. У меня было стопроцентное ощущение, что я нашла свое. Каждый божий день я просто летела на эту работу. Это надо почувствовать, нельзя пытаться цепляться. Внутреннее ощущение должно быть сразу.