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О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи

28 ноября 2022 17:07
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Товарооборот между Беларусью и Приморьем за три года вырос в 3,5 раза. В ближайшей перспективе открытие прямого авиасообщения между Минском и Владивостоком и развитие товаропроводящей сети белорусских производителей. Глава государства 28 ноября встретился с губернатором Приморского края России. Уже третий раз в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи-1

Частые визиты Олега Кожемяко в Беларусь – реакция на активизацию экономического сотрудничества между нашей страной и этим российским регионом. Опираясь на традиционную торговлю, осваивают новые треки: импортозамещение и промышленную кооперацию. Тысячи километров не являются преградой для тесного и образцового сотрудничества.

Лукашенко – Кожемяко: «Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России». Подробности.

О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи-4

Показатели сотрудничества довольно устойчивые. А рост товарооборота продолжается и в 2022 году. Например, Минский электротехнический завод имени Козлова экспортировал продукции на сумму свыше полутора миллионов долларов. А поставки продуктов питания выросли в восемь раз. Назрела необходимость белорусского сервисного центра в Приморье, а регион готов предоставить нам портовые услуги для наращивания белорусского экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Олег Кожемяко сообщил о возможности открытия прямого авиарейса между Минском и Владивостоком.

О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи-7

В 2022-м наш Президент с правительственной делегацией посещал Приморье. Среди договоренностей – участие белорусских специалистов в грандиозных проектах региона. Наши каменщики и сварщики сейчас участвуют в возведении культурно-образовательного центра на острове Русском. Заказчики довольны качеством и оперативностью выполнения работ. Детали дальнейшего сотрудничества российская делегация обсудит на переговорах с нашими министрами. А сегодня, 28 ноября, губернатор Приморья встретился с главой правительства.

Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края. Читайте здесь.

О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи-10

Развитию индустрии впечатлений поспособствует открытие прямого авиасообщения. Треть населения Приморского края имеют белорусские корни. Впрочем, как и сам губернатор. К тому же у россиян большой интерес к белорусским достопримечательностям – памятникам подвигу Великой Отечественной и средневековой архитектуре. Олег Кожемяко поделился с журналистами, что свой трехдневный визит в Беларусь он завершит в городе над Бугом. В том числе собирается посетить крепость-герой. Похоже, красивая фраза «интеграция от Бреста до Владивостока» наполняется конкретными смыслами.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кожемяко # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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