О чём договорился Лукашенко с губернатором Приморского края? Итоги встречи

Товарооборот между Беларусью и Приморьем за три года вырос в 3,5 раза. В ближайшей перспективе открытие прямого авиасообщения между Минском и Владивостоком и развитие товаропроводящей сети белорусских производителей. Глава государства 28 ноября встретился с губернатором Приморского края России. Уже третий раз в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частые визиты Олега Кожемяко в Беларусь – реакция на активизацию экономического сотрудничества между нашей страной и этим российским регионом. Опираясь на традиционную торговлю, осваивают новые треки: импортозамещение и промышленную кооперацию. Тысячи километров не являются преградой для тесного и образцового сотрудничества. Лукашенко – Кожемяко: «Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России». Подробности.

Показатели сотрудничества довольно устойчивые. А рост товарооборота продолжается и в 2022 году. Например, Минский электротехнический завод имени Козлова экспортировал продукции на сумму свыше полутора миллионов долларов. А поставки продуктов питания выросли в восемь раз. Назрела необходимость белорусского сервисного центра в Приморье, а регион готов предоставить нам портовые услуги для наращивания белорусского экспорта в страны Юго-Восточной Азии. Олег Кожемяко сообщил о возможности открытия прямого авиарейса между Минском и Владивостоком.

В 2022-м наш Президент с правительственной делегацией посещал Приморье. Среди договоренностей – участие белорусских специалистов в грандиозных проектах региона. Наши каменщики и сварщики сейчас участвуют в возведении культурно-образовательного центра на острове Русском. Заказчики довольны качеством и оперативностью выполнения работ. Детали дальнейшего сотрудничества российская делегация обсудит на переговорах с нашими министрами. А сегодня, 28 ноября, губернатор Приморья встретился с главой правительства. Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края. Читайте здесь.