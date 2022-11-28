«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. «Я бы хотела всех призвать к спокойствию». Существует ли дефицит непродовольственных товаров в Беларуси? Алена Сырова, СТВ:

Да, наверное, стоит сейчас дать слову нашему корреспонденту, которая тоже прошла по магазинам. Давайте посмотрим ее ревизию.

Карина Верховцева, корреспондент:

Принятие ценовой директивы вызвало немало вопросов. Один из них – не приведет ли такая попытка контролировать рынок к сужению ассортимента и серьезному дефициту? Хейтеры не перестают нагонять панику, крича о пустых полках в магазинах. Но вот оправдана ли такая виртуальная шумиха, узнаем прямо сейчас. Из первых наблюдений – полки отнюдь не пустуют. Мясо, яйца, кофе и чай, минимальный набор хозтоваров в продуктовом тоже имеется. Например, зубная паста и отечественного производства, и импортного.

– Заметили ли вы, что каких-то продуктов стало не хватать на полках в белорусских магазинах?

– Нет, я бы не сказала. Разве что дороже все стали, а так…

– По ценам вы заметили, что что-то изменилось?

– Да, безусловно. Как тут не заметить.

– Стало дороже все?

– Да.

– Всего достаточно. Я считаю, что вообще сверх даже. Что угодно.

– Не заметили ли вы того, что каких-то продуктов на полках резко стало меньше?

– Нет-нет. Выбор большой. И молочка, и мясное – все.

Я так не заметила сильно. В начале, может, какие-то виды молока, молочная продукция. Но так кажется, что нет.

Вроде, кажется, как и нормально. Ну если там пять копеек разница – кто их смотрит? Нормально все. Дай бог, чтобы все так жили.

Карина Верховцева:

Полки магазинов пестрят большим изобилием и молочных продуктов: творог, сметана, различного вида и вкуса йогурты. Молочка также присутствует, здесь большие объемы и поменьше, сухое, обезжиренное. Абсолютно разных производителей, но мы заметили, что здесь пустуют как раз таки уже ящики с пакетированным молоком.

Молока нет сейчас в пакетах. Обыкновенного пакетного молока. Я захожу – часто его нет. Вот эти в коробках, оно дороже, конечно.

Карина Верховцева:

Конечно, не можем упустить из виду и такой стратегически важный товар перед новогодними праздниками. Выбор сладостей, к сожалению, не так уж широк, как хотелось бы. А некоторых товаров буквально на полках остается по одному экземпляру. Ну что ж, а здесь на выбор покупателя хлеб отрубной, ржаной, даже диетический. Кстати, на подходе еще и свежая выпечка.

Карина Верховцева:

А вот заглянув в магазин бытовой химии, видим поредевшие нижние полки со средствами для шевелюры. Особенный бум в интернете вызвали лаки для волос. И действительно, выбор невелик. Порошки, чистящие средства на месте, однако, пообщавшись с покупателями, логичный вывод – белорусы не сильно-то и расстроены уходом некоторых инобрендов с полок наших магазинов.