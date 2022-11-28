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«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?

28 ноября 2022 17:03
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Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.  

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Алена Сырова, СТВ:  
Да, наверное, стоит сейчас дать слову нашему корреспонденту, которая тоже прошла по магазинам. Давайте посмотрим ее ревизию.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Принятие ценовой директивы вызвало немало вопросов. Один из них – не приведет ли такая попытка контролировать рынок к сужению ассортимента и серьезному дефициту? Хейтеры не перестают нагонять панику, крича о пустых полках в магазинах. Но вот оправдана ли такая виртуальная шумиха, узнаем прямо сейчас.  

Из первых наблюдений – полки отнюдь не пустуют. Мясо, яйца, кофе и чай, минимальный набор хозтоваров в продуктовом тоже имеется. Например, зубная паста и отечественного производства, и импортного.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-4

– Заметили ли вы, что каких-то продуктов стало не хватать на полках в белорусских магазинах?  
– Нет, я бы не сказала. Разве что дороже все стали, а так…  
– По ценам вы заметили, что что-то изменилось?  
– Да, безусловно. Как тут не заметить.  
– Стало дороже все?  
– Да.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-7

– Всего достаточно. Я считаю, что вообще сверх даже. Что угодно.  
– Не заметили ли вы того, что каких-то продуктов на полках резко стало меньше?  
– Нет-нет. Выбор большой. И молочка, и мясное – все.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-10

Я так не заметила сильно. В начале, может, какие-то виды молока, молочная продукция. Но так кажется, что нет.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-13

Вроде, кажется, как и нормально. Ну если там пять копеек разница – кто их смотрит? Нормально все. Дай бог, чтобы все так жили.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-16

Карина Верховцева:  
Полки магазинов пестрят большим изобилием и молочных продуктов: творог, сметана, различного вида и вкуса йогурты. Молочка также присутствует, здесь большие объемы и поменьше, сухое, обезжиренное. Абсолютно разных производителей, но мы заметили, что здесь пустуют как раз таки уже ящики с пакетированным молоком.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-19

Молока нет сейчас в пакетах. Обыкновенного пакетного молока. Я захожу – часто его нет. Вот эти в коробках, оно дороже, конечно.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-22

Карина Верховцева:  
Конечно, не можем упустить из виду и такой стратегически важный товар перед новогодними праздниками. Выбор сладостей, к сожалению, не так уж широк, как хотелось бы. А некоторых товаров буквально на полках остается по одному экземпляру.  

Ну что ж, а здесь на выбор покупателя хлеб отрубной, ржаной, даже диетический. Кстати, на подходе еще и свежая выпечка.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-25

Карина Верховцева:  
А вот заглянув в магазин бытовой химии, видим поредевшие нижние полки со средствами для шевелюры. Особенный бум в интернете вызвали лаки для волос. И действительно, выбор невелик. Порошки, чистящие средства на месте, однако, пообщавшись с покупателями, логичный вывод – белорусы не сильно-то и расстроены уходом некоторых инобрендов с полок наших магазинов.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-28

Пока достаточно. Единственное, мне мало стало завозиться этих импортных чистящих средств, я люблю израильские, они раньше были. А сейчас их нет почему-то. А так, вроде бы, для моих нужд личных… Может, у кого-то более большие претензии. Но для моих нужд хватает.  

«Приказано не волноваться, я не волнуюсь». Что покупатели говорят о ценах в магазине?-31

В Беларуси не должно ничего волновать. Поэтому я не волнуюсь. Приказано не волноваться, я не волнуюсь.  

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# Государственная социальная политика # общество # Алена Сырова # Карина Верховцева # Фотофакт

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