Олег Кожемяко сообщил о возможности открытия прямого авиарейса между Минском и Владивостоком

Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в плане импортозамещения. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже после разговора с Президентом руководитель Приморского края поделился с журналистами планами по взаимодействию с нашей страной. Акцент в первую очередь на совместных проектах по импортозамещению.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Сейчас наше предприятия «Примавтодор» будет заключать договоры с «Амкодором» на поставки дорожной техники, кроме того, работает коммунальная техника. Для нас интересны электробусы, которые могут работать и как троллейбусы, и как автобусы – на ходу. Для города, порядка 15 штук город просил. Тоже по этому поводу переговорить. У нас сейчас совместное производство начинает работать по производству трансформаторов. Здесь – Минский электротехнический завод, и наш – Уссурийский авторемонтный. Строится площадка под выставочно-сервисный центр под реализацию белорусской продукции.

Также российский губернатор сообщил о возможности открытия прямого авиарейса между Минском и Владивостоком. Это откроет новые возможности для индустрии путешествий. Жители Приморья смогут чаще отправляться за впечатлениями в Беларусь, а Дальний Восток в свою очередь станет ближе и доступнее для наших туристов.