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Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края

28 ноября 2022 13:45
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Новости Беларуси. Совместные проекты делегация Приморья предметно обсудила с белорусским правительством, сообщили в программе  Новости «24 часа» на СТВ. 

Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края-1

По всем принципиально важным аспектам взаимовыгодного сотрудничества достигнуто взаимопонимание. Определены новые точки для роста товарооборота и возможности для расширения промышленной кооперации.

Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы очень подробно обсудили повестку двустороннего взаимодействия, отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении, определились и прямо в ходе встречи дали соответствующее поручение. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и следующий год сотрудничества между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным.

К слову, белорусские строители сейчас участвуют в возведении культурно-образовательного центра на острове Русский. Заказчики довольны качеством и оперативностью выполнения работ. В дальнейшем могут появиться и другие объекты, на которые пригласят наших специалистов.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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