Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края

Новости Беларуси. Совместные проекты делегация Приморья предметно обсудила с белорусским правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совместные проекты делегация Приморья предметно обсудила с белорусским правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всем принципиально важным аспектам взаимовыгодного сотрудничества достигнуто взаимопонимание. Определены новые точки для роста товарооборота и возможности для расширения промышленной кооперации.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы очень подробно обсудили повестку двустороннего взаимодействия, отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении, определились и прямо в ходе встречи дали соответствующее поручение. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и следующий год сотрудничества между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным.
К слову, белорусские строители сейчас участвуют в возведении культурно-образовательного центра на острове Русский. Заказчики довольны качеством и оперативностью выполнения работ. В дальнейшем могут появиться и другие объекты, на которые пригласят наших специалистов.