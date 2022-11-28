Роман Головченко встретился с делегацией Приморского края

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы очень подробно обсудили повестку двустороннего взаимодействия, отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении, определились и прямо в ходе встречи дали соответствующее поручение. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и следующий год сотрудничества между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным.

К слову, белорусские строители сейчас участвуют в возведении культурно-образовательного центра на острове Русский. Заказчики довольны качеством и оперативностью выполнения работ. В дальнейшем могут появиться и другие объекты, на которые пригласят наших специалистов.