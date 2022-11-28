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Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?

28 ноября 2022 16:59
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Новости Беларуси. Брест белорусский, а продукт французский. Фермеры из Брестского района в промышленных масштабах выращивают улиток и реализуют на европейский и евразийский рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос огромный, притом что в Беларуси деликатес еще как следует не распробовали. Почему фермеры не боятся конкуренции? И почему улитка на вес золота для тех, кто производит, и для тех, кто покупает?  

Сюжет Кристины Протосовицкой.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-1

Олег Пилипчук, фермер: 
Мюллер вырастает в среднем от 8 до 12 граммов. Максима – от 17 до 25. Максима немножко дешевле, но в среднем цена варьируется около 3 евро за один килограмм.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-4

Эту бизнес-идею можно назвать гениальной. Минимум площадей – максимум отдачи. Фермерскому хозяйству под Брестом три года. Преподаватель бизнес-дисциплин университета и бывший работник общепита решили разводить улиток. Сперва в помощь интернет, а затем обучение на практике в Польше, Литве и Украине – и эксперимент перерос в полноценный бизнес. 

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-7

Средиземноморская порода улиток, ежегодно получают до трех тонн. Это оптимальный объем для рынка, с которым работают. Впрочем, спрос значительно превышает предложение.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Улитка. Присмотритесь внимательнее. Для белорусского рынка это настоящая диковинка, а вот в Европе за этот товар готовы драться. Популярность растет и на евразийском рынке. Как главный продукт для импортозамещения.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-13

Плодовитость этих подопечных поражает и не сравнится с другими сельскохозяйственными видами. Одна улитка порождает до 100 икринок. Выживаемость 96 %. В этом фермерском хозяйстве готовы делиться опытом разведения с новичками, ведь конкуренции не боятся. Деликатес ждут в Европе, где из-за нехватки земли в производстве достигли потолка. А емкий евразийский рынок растет не по дням, а по часам. Лидеры потребления – Россия, Армения. В Беларуси это столичные рестораны, в регионах культура потребления еще не развита. А зря.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-16

Мясо улитки – витаминная и минеральная бомба. В четыре раза полезнее красной рыбы, а усвояемость выше в два раза по сравнению с говядиной.   

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-19

Олег Пилипчук:  
Нужно это продвигать. Увеличивать, масштабировать, развивать это направление, сельскохозяйственную культуру эту. Потому что, на самом деле, на каждом метре квадратном угодий можно вырастить до пяти килограммов улиток.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-22

Прививать на вкус новинку белорусам будут через гастротуризм. Почти год в свою агроусадьбу фермеры приглашают гостей. Для детей интерактивная программа, а для взрослых – вкусная дегустация.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-25

Я даже не знал, что улитки не видят и не слышат. И знаю, что у них на языке еще зубы находятся, а перемещаются с помощью одной лапы. И панцирь у них – это как кость.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-28

Если улиток бросать, не хорошо с ними обращаться, то они укусят.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-31

Мне понравились игры здесь. Больше всего мне понравилось их кормить.  

Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?-34

Улитки – это масштабное бизнес-направление. В перспективе у фермеров – получение муцина для косметологических целей. А кроме самой продажи улиток можно заниматься еще разведением, добычей улиточной икры, а панцири продавать производителям мебели для декора.  

# Сельское хозяйство # общество # Олег Пилипчук # Кристина Протосовицкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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