Быстро размножается, легко усваивается и крайне полезна. Почему разведение улиток – это гениальная бизнес-идея для белорусов?

Новости Беларуси. Брест белорусский, а продукт французский. Фермеры из Брестского района в промышленных масштабах выращивают улиток и реализуют на европейский и евразийский рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос огромный, притом что в Беларуси деликатес еще как следует не распробовали. Почему фермеры не боятся конкуренции? И почему улитка на вес золота для тех, кто производит, и для тех, кто покупает? Сюжет Кристины Протосовицкой.

Олег Пилипчук, фермер:

Мюллер вырастает в среднем от 8 до 12 граммов. Максима – от 17 до 25. Максима немножко дешевле, но в среднем цена варьируется около 3 евро за один килограмм.

Эту бизнес-идею можно назвать гениальной. Минимум площадей – максимум отдачи. Фермерскому хозяйству под Брестом три года. Преподаватель бизнес-дисциплин университета и бывший работник общепита решили разводить улиток. Сперва в помощь интернет, а затем обучение на практике в Польше, Литве и Украине – и эксперимент перерос в полноценный бизнес.

Средиземноморская порода улиток, ежегодно получают до трех тонн. Это оптимальный объем для рынка, с которым работают. Впрочем, спрос значительно превышает предложение.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Улитка. Присмотритесь внимательнее. Для белорусского рынка это настоящая диковинка, а вот в Европе за этот товар готовы драться. Популярность растет и на евразийском рынке. Как главный продукт для импортозамещения.

Плодовитость этих подопечных поражает и не сравнится с другими сельскохозяйственными видами. Одна улитка порождает до 100 икринок. Выживаемость 96 %. В этом фермерском хозяйстве готовы делиться опытом разведения с новичками, ведь конкуренции не боятся. Деликатес ждут в Европе, где из-за нехватки земли в производстве достигли потолка. А емкий евразийский рынок растет не по дням, а по часам. Лидеры потребления – Россия, Армения. В Беларуси это столичные рестораны, в регионах культура потребления еще не развита. А зря.

Мясо улитки – витаминная и минеральная бомба. В четыре раза полезнее красной рыбы, а усвояемость выше в два раза по сравнению с говядиной.

Олег Пилипчук:

Нужно это продвигать. Увеличивать, масштабировать, развивать это направление, сельскохозяйственную культуру эту. Потому что, на самом деле, на каждом метре квадратном угодий можно вырастить до пяти килограммов улиток.

Прививать на вкус новинку белорусам будут через гастротуризм. Почти год в свою агроусадьбу фермеры приглашают гостей. Для детей интерактивная программа, а для взрослых – вкусная дегустация.

Я даже не знал, что улитки не видят и не слышат. И знаю, что у них на языке еще зубы находятся, а перемещаются с помощью одной лапы. И панцирь у них – это как кость.

Если улиток бросать, не хорошо с ними обращаться, то они укусят.

Мне понравились игры здесь. Больше всего мне понравилось их кормить.