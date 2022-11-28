Более 500 ДТП, 3 из них – со смертельным исходом. Непогода в Беларуси стала причиной многочисленных аварий

Новости Беларуси. Сложные погодные условия стали причиной многочисленных аварий на дорогах страны. По сводкам Госавтоинспекции, за выходные дни, 26 и 27 ноября, в стране произошло более 500 ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека погибли, 11 получили травмы. Есть, к сожалению, в этой статистике и дети. Перестроиться на зимний стиль вождения, переобуть авто – об этом стражи дорожного движения напоминают неоднократно. Но прислушиваются, похоже, к ним не все. Пошли на обгон, занесло, столкнулись со встречной машиной. Это рядовой сценарий большинства аварий. Похожая ситуация произошла и в Оршанском районе. Проезжающие мимо сотрудники ОМОНа сразу же оказали первую помощь пострадавшим, вызвали врачей и ГАИ. Подробности у нашего корреспондента Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Авария произошла на 141-м километре дороги М8. Автомобиль пошел на обгон, его занесло. По стечению обстоятельств на обочине стояла машина рыбака, в которую и влетел автомобиль с семьей. От удара легковушка с четырьмя пассажирами перевернулась.

Это первые кадры с места ДТП. У разбитой машины уже оказывают помощь неравнодушные. Среди них и сотрудники ОМОНа. Все произошло на их глазах за считаные секунды. Не раздумывая, бойцы ОМОНа бросились к машине, в которой находились заблокированными люди. Отец семьи выбрался самостоятельно, а вот женщина и двое детей – девочки 6 и 16 лет – были в шоковом состоянии. Сотрудники ОМОНа помогли семье выбраться из перевернутого автомобиля. Читайте здесь.

Папу со старшей дочкой после осмотра врачи отпустили. Значительных травм у них нет. Отделались испугом. А вот маме и 6-летней девочке повезло меньше. Сейчас они находятся в Оршанской больнице в реанимационном отделении. Избежать трагедии удалось чудом. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Малышка находилась в детском кресле. Сегодня их жизням ничего не угрожает.

Елена Койда, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Оршанской городской больницы № 1 им. Семашко:

Состояние на момент поступления оценивалось как тяжелое. Поэтому они были госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации. На данный момент состояние стабилизировалось, наступило улучшение. Если далее все будет протекать, как мы планируем, то в скором времени они будут переведены в профильное отделение.

А в Могилеве врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП отца и ребенка. Еще одна 18-летняя дочь, ехавшая в легковом авто, погибла на месте. Мужчина не учел погодные условия, начал уводить автомобиль от столкновения со снегоуборочным трактором, машину занесло, и она столкнулась со встречной фурой. Еще одно смертельное лобовое столкновение произошло в Стародорожском районе – погибла 53-летняя женщина-водитель.