Лукашенко – Кожемяко: «Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России»

Это уже третий визит за год Олега Кожемяко в нашу страну. И после каждого – новые договоренности и проекты. В 2021-м Беларусь и Приморский край увеличили товарооборот почти в два раза. Положительная динамика наблюдается и в этом году. К примеру, с этим российским регионом активно сотрудничают промышленные предприятия нашей страны. Только Минский электротехнический завод имени Козлова экспортировал продукции на сумму свыше 1,5 миллиона долларов. Как отметил наш президент, все проблемы, которые есть в экономике двух стран, преодолимы. К примеру, имеют место бюрократические нюансы. Также глава государства анонсировал в ближайшее время встречу с президентом России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается Беларуси – в отношении Приморского края и лично вас у нас ничего не изменилось. Готовы вас встречать в любое время, в любую погоду. Вы это должны чувствовать. Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России и губернаторами, которые к нам приезжают. Мы находим точки соприкосновения, видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике России и Беларуси, преодолимы. Мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические, мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края – в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России, также обсудим эти вопросы. В общем, если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Этот год показал, что мы справимся.