О чём договорились Лукашенко и Путин – итоги визита Президента в Россию

Зарубежная командировка Александра Лукашенко продолжается. 15 марта состоялась неформальная встреча лидеров Беларуси, России и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По телефону главы государств связались и с президентом Азербайджана. В ходе разговора обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений, а также условились встретиться 9 мая в Москве.

Если тезисно говорить о предыдущих днях визита – это сверхинформативные переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным – тет-а-тет и в расширенном формате. Мощное выступление в Совете Федерации и традиционно повышенное внимание со стороны СМИ. Союзная интеграция продиктована самой жизнью. Потому, как и обещал глава нашего государства, первая после выборов зарубежная командировка – именно в Москву. С ближайшим стратегическим союзником всегда есть что обсудить – общая экономика, противодействие санкционному давлению, вопросы безопасности и, конечно, интересы людей.

В центре внимания и международная повестка. В частности – украино-российский кризис и возможности его урегулирования. Общаясь с прессой, наш Президент, в присущей ему манере, откровенно озвучил свои мысли и о «30-дневном перемирии», и о раскачке со стороны Европы тезиса о большой войне в ближайшие 5 лет. Первый зарубежный официальный визит вновь избранного Президента Беларуси, как и обещано, в Москву. Предсказуемо, логично, закономерно и очень вовремя. Лукашенко: насколько я понимаю, несколько дней – и Курская область будет освобождена

Но куда более любопытно в маленьких и не очень деталях, которые, как известно в большой политике играют важнейшую роль. Начнем с базы – время и формат. С учетом того, какие отношения и де-юре, и де-факто связывают Беларусь и Россию, понятно, что Александр Лукашенко в Москву может приехать в любой момент, но так совпало, что выбор пал на тот, что в преддверии важнейшего государственного праздника Беларуси – Дня Конституции. В ней закрепляется статус русского языка, как одного из государственных, на котором в общем-то и ведем переговоры о будущем с нашим стратегическим партнером, как бы ни штормило. «Это показывает приоритеты политики РФ» – Бузин об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и Лукашенко. Подробности здесь.

Ждал Стив Уиткофф пока Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят то, что по факту выглядит более реалистичным, чем мир во всем мире. При том, сначала говорили в формате тет-а-тет, а уже после в составе делегаций, но без представителей СМИ. Лукашенко – Путину: наши люди прекрасно понимают, где друзья, а где враги. Читайте здесь.

Казалось бы, вторая АЭС в Беларуси, авиастроение, рекордный товарооборот. Но больше, чем экономические перспективы Союзного государства, журналистов волнуют вопросы из плоскости безопасности. Хотя и здесь без экономики никуда. Так, например, «Орешник», о роще или хотя бы первом образце в Беларуси Александра Лукашенко спрашивали, оказалось плод Союзного сотрудничества. Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках

Выходит, принятое четверть века назад решение о создании Союза Беларуси и России было верным. Игра в долгую себя оправдала и выступая в Совете Федерации, во второй день своего визита, наш Президент так и сказал: «В вопросах экономической интеграции мы готовы пойти дальше по пути взаимодополняемости. Процесс нужно сделать необратимым, чтобы горячие головы уже никогда не смогли два суверенных государства растащить по разным углам». «Отбросили все опасения». Лукашенко напомнил, как создавалось Союзное государство

Да, конечно, все помнят, разного рода продуктовые войны, которые в разное время разгорались между Беларусью и Россией. Сейчас, когда идет реальная война у нашего порога и очевидно кто есть кто – все это кажется таким далеким и прошлым. В главном мы друг за друга. Тем не менее, осадочек остался и логично, что в умах белорусов, когда идут такие мировые пертурбации витает вопрос – а учитывает ли наш ближайший союзник наши же интересы? Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда

На тему национального эгоизма, как главного барьера что в двусторонних, что в многосторонних форматах, наш Президент высказывается неоднократно. За Беларусью этого не наблюдается, да и за союзником в отношении нас сейчас, в конкретно упомянутом вопросе, тоже. Это в очередной раз стало понятно, когда журналист телеканала «Россия» спросила Александра Лукашенко обо всем на свете – от 30 дневного перемирия, раздувания европейцами образа Беларуси-агрессора и возможности войны или мира, а получила ответ с такими ремарками. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю сегодня и завтра мы обсудим с Владимиром Владимировичем Путиным этим вопросы. Президенты Лукашенко и Путин в абсолютном контакте даже по тем вопросам, которые другие бы предпочли не обсуждать. И если это не публично, значит это кому-то нужно и на то есть свои основания. Времена такие.