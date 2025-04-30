Новый сервис «А1 Такси» заработает в Беларуси

Партнеры агрегатора будут обслуживать не только отдельно взятых частных лиц, но и групповые мероприятия. Кроме того, новый сервис такси будет оборудован видеорегистраторами и предоставит водителям качественную техническую поддержку. Также для всех клиентов «А1 Такси» будет пять процентов кешбэк на каждую поездку.

Новое такси будет не только удобным, но и безопасным. Одной из ключевых особенностей сервиса станет ставка на стабильные и понятные тарифы. Всего их представлено пять: «Эконом», «Стандарт А1», «Комфорт», «Комфорт А1» и «Бизнес». Не будет взиматься и дополнительная плата для пассажиров с детьми и животными.

Евгений Левданский, начальник управления инфраструктурных решений, руководитель проекта «А1 Такси»:

Мы запустили огромное количество программ, которые позволяют снизить себестоимость перевозок. Мы поддерживаем страховками, мы поддерживаем специальными тарифами на услуги связи. Мы даем рассрочки на оборудование и более дешевые цены, чтобы могли оснастить машины, парки современным оборудованием. Мы работаем с энергоснабжающими, топливоснабжающими организациями, чтобы доставить дополнительные скидки именно паркам, именно перевозчикам, чтобы они работали более эффективно. И это позволит управлять нам как ими, так и тарифами.

У нас есть живая техническая поддержка. У нас свой диспетчерский пункт будет, в котором не роботы, а живые люди будут отвечать на вопросы клиентов, если какие-то проблемы возникнут. Мы будем отслеживать каждый вызов. Это не будет делать искусственный интеллект, это будут делать живые люди. И посредством этого мы будем улучшать наш сервис.

Заказать машину можно будет через приложение, сайт или по единому номеру. На первом этапе сервис «А1 Такси» запускают только для жителей Минска. Однако по мере развития его работа будет распространена на всю страну.

*На правах рекламы.