От Земли до орбиты – в Беларуси разрабатываются новые технологии для космоса

Разработки белорусских ученых вносят вклад в мировую науку и работают на благо страны. Наши технологии помогают изучать Землю из космоса и решать практические задачи – от экологического мониторинга до сельского хозяйства. Один из ярких примеров – эксперимент, который провела первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская. В его основе – разработки отечественных ученых.

Белорусские разработки применяются как на Международной космической станции, так и в спутниковых системах. Например, во время экспедиции первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской на МКС тестировалась аппаратура для анализа почв, лесов и водных ресурсов. Сердцем этой миссии стало оборудование, разработанное нашими учеными. Один из его создателей – Борис Беляев, заведующий отделом аэрокосмических исследований.

Ольга Пасечник, корреспондент:

В научно-исследовательском Институте прикладных физических проблем создают уникальные разработки. Одна из них – система ориентации видеоспектральной аппаратуры. Она позволяет автоматизировать процесс измерений в космосе. И сейчас такая аппаратура функционирует на борту МКС.

Аппарат делает снимки из космоса, которые четко отображают реальное состояние местности и объектов. Анализируя их, можно наглядно увидеть, как природные процессы и деятельность человека влияют на окружающую среду.