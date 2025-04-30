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От Земли до орбиты – в Беларуси разрабатываются новые технологии для космоса

30 апреля 2025 19:44
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Разработки белорусских ученых вносят вклад в мировую науку и работают на благо страны. Наши технологии помогают изучать Землю из космоса и решать практические задачи – от экологического мониторинга до сельского хозяйства. Один из ярких примеров – эксперимент, который провела первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская. В его основе – разработки отечественных ученых.

Как развиваются космические технологии в нашей стране? Материал Ольги Пасечник.

От Земли до орбиты – в Беларуси разрабатываются новые технологии для космоса-2

Белорусские разработки применяются как на Международной космической станции, так и в спутниковых системах. Например, во время экспедиции первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской на МКС тестировалась аппаратура для анализа почв, лесов и водных ресурсов. Сердцем этой миссии стало оборудование, разработанное нашими учеными. Один из его создателей – Борис Беляев, заведующий отделом аэрокосмических исследований.

От Земли до орбиты – в Беларуси разрабатываются новые технологии для космоса-4

Ольга Пасечник, корреспондент:
В научно-исследовательском Институте прикладных физических проблем создают уникальные разработки. Одна из них – система ориентации видеоспектральной аппаратуры. Она позволяет автоматизировать процесс измерений в космосе. И сейчас такая аппаратура функционирует на борту МКС.

Аппарат делает снимки из космоса, которые четко отображают реальное состояние местности и объектов. Анализируя их, можно наглядно увидеть, как природные процессы и деятельность человека влияют на окружающую среду.

От Земли до орбиты – в Беларуси разрабатываются новые технологии для космоса-6

Борис Беляев, заведующий отделом аэрокосмических исследований Института прикладных физических проблем имени Н.Н. Севченко БГУ:
И сейчас на борту Международной космической станции работают 4 прибора наши. Видеоспектральная система и три системы ориентации видеоспектральной аппаратуры. С этой аппаратурой работала наш космонавт, белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. Вместе с Олегом Новицким они провели целый ряд измерений по югу Беларуси, по Полесью.

Подробности в видео.

# Космос # Борис Беляев

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