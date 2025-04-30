100-летний ветеран Михаил Лось рассказал, как встретил победный май 45-го в Берлине

Развитие экономики, здравоохранения, комфортная жизнь в регионах… Эти достижения были бы невозможны без подвига тех, кто дал нам возможность строить будущее на мирной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переписать историю невозможно, равно как и забрать Победу у тех, кто видел ужасы войны и вопреки смог отстоять жизнь. 100-летний участник Великой Отечественной войны из Каменецкого района Михаил Федорович Лось вспоминает, как встречали Победу у самого Берлина и чего стоило 19-летнему парню отстраивать мирную жизнь в родной деревне. Каждому новому поколению белорусов достается в наследство самое ценное – память. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Небольшая деревня Индычи в Каменецком районе – именно здесь проживает ветеран, участник Великой Отечественной войны, который застал победный май в Берлине 45-го. Он вернулся в родную деревню, оккупированную еще 22 июня 1941-го, для того, чтобы отстроить новую мирную жизнь.

С июня 41-го отец тогда еще подростка Михаила Федоровича помогал местным партизанам и сохранил жизнь единственной в деревне еврейской семье. А в августе 44-го Михаил Лось пополнил ряды Красной армии. Сперва новобранцем доверили конвоировать составы с грузами для фронта, а в марте 45-го отправили под Берлин. Судьба Германии уже была предрешена.