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100-летний ветеран Михаил Лось рассказал, как встретил победный май 45-го в Берлине

30 апреля 2025 19:23
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Развитие экономики, здравоохранения, комфортная жизнь в регионах… Эти достижения были бы невозможны без подвига тех, кто дал нам возможность строить будущее на мирной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переписать историю невозможно, равно как и забрать Победу у тех, кто видел ужасы войны и вопреки смог отстоять жизнь. 100-летний участник Великой Отечественной войны из Каменецкого района Михаил Федорович Лось вспоминает, как встречали Победу у самого Берлина и чего стоило 19-летнему парню отстраивать мирную жизнь в родной деревне.

Каждому новому поколению белорусов достается в наследство самое ценное – память. Репортаж Кристины Протосовицкой.

100-летний ветеран Михаил Лось рассказал, как встретил победный май 45-го в Берлине-2

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Небольшая деревня Индычи в Каменецком районе именно здесь проживает ветеран, участник Великой Отечественной войны, который застал победный май в Берлине 45-го. Он вернулся в родную деревню, оккупированную еще 22 июня 1941-го, для того, чтобы отстроить новую мирную жизнь.

100-летний ветеран Михаил Лось рассказал, как встретил победный май 45-го в Берлине-4

С июня 41-го отец тогда еще подростка Михаила Федоровича помогал местным партизанам и сохранил жизнь единственной в деревне еврейской семье. А в августе 44-го Михаил Лось пополнил ряды Красной армии. Сперва новобранцем доверили конвоировать составы с грузами для фронта, а в марте 45-го отправили под Берлин. Судьба Германии уже была предрешена.

100-летний ветеран Михаил Лось рассказал, как встретил победный май 45-го в Берлине-6

Михаил Лось, участник Великой Отечественной войны:
Заехали в Берлин. Нас было два человека, старший сержант и младший сержант. Нам дали команду, 16 вагонов. И направили за Берлин, там большой лагерь был распределительный. Войска движутся, не поймешь куда, что куда идет.

В мае приступили вывозить тысячи военнопленных из лагеря под Берлином в Кенигсберг и во Львов. В одном из таких марш-бросков Михаил Федорович тяжело заболел.

Михаил Лось:
Я по дороге к Берлину простыл. И были такие времена, что шли сутками и лил дождь. Вымокли все. Кто сразу заболел. Немножко подсушились и опять, дальше.

Далее смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # Кристина Протосовицкая

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