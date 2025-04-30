В Минске торжественно подвели итоги хоккейного сезона

Вечером 30 апреля прошла торжественная церемония закрытия хоккейного сезона. Стали известны победители в 25 номинациях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Красная дорожка, аплодисменты и поздравления, а после эйфория и осознание того, что смогли достойно сделать свою работу и были оценены по заслугам. С подробностями Юлия Силипицкая.

Вспышки фото- и телекамер. Триумфаторы скромно выходят из машин, впереди главное событие года и оценка труда. Из 25 номинации в 14 значились представители «Юности». В разделе «Лучший снайпер» награды получили сразу два игрока, это Михаил Стефанович, представитель экс-чемпиона страны «Металлурга» и российский форвард «Юности» Александр Кулагин.

Удачный дебют получился и у юного Тимофея Мамановича, которому Сергей Стась дал шанс и парень смог оправдать надежны. В результате у него статуэтка как у лучшего молодого игрока.