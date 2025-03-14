Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление. Курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей – проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси – о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране.

Звучала в ходе переговоров и тема международных отношений, в частности – возможность прекращения огня в Украине. Журналисты интересовались, будут ли учтены интересы Беларуси в ходе переговоров.