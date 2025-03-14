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Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда

14 марта 2025 06:53
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Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Официальный визит главы нашего государства в Россию продолжается, в графике Президента ряд мероприятий, в том числе участие в заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда-2

Напомним, по итогам переговоров лидеры Союзного государства приняли совместное заявление. Курс на расширение стратегического партнерства во всех сферах остается неизменным. Что касается реализации ранее достигнутых договоренностей – проблемных моментов нет, сегодня взаимоотношения двух стран – образцовые. Это отражается и на экономике: так, товарооборот достиг рекордного показателя. Как отметил Александр Лукашенко, партнерство с Россией поддерживает и население Беларуси – о чем свидетельствуют результаты президентских выборов в нашей стране.

Звучала в ходе переговоров и тема международных отношений, в частности – возможность прекращения огня в Украине. Журналисты интересовались, будут ли учтены интересы Беларуси в ходе переговоров.

Путин: интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было учитываются всегда-4

Владимир Путин, Президент России:
Я, честно, не очень понимаю ваш вопрос, но могу сказать только в общих чертах, что интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было – и с нашими партнерами за океаном, и с ближайшими нашими союзниками, соседями – учитываются всегда. Не учитывать взаимные интересы мы просто не можем, да и желания такого нет.

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# Владимир Путин # Союзное государство # Международная политика # Россия # Беларусь-Россия

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