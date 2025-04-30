Прямой эфир

Вадим Гигин: День Победы стал частью национальной идеи

30 апреля 2025 19:33
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин: День Победы стал частью национальной идеи-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Что радует, как сказал Президент, нужно о Победе говорить эмоционально и доносить ее. Я вот смотрю, с какой любовью, с каким чувством в школах… Просто не успеваешь иногда на эти все мероприятия, когда приглашают. В школах, вузах, газетах, редакциях, на предприятиях, на заводах люди готовятся к 9 Мая. Каждый хочет украсить, как-то плакат сделать, обращаются к нам. И вот это чувство, которое объединяет наш народ, это действительно стало частью национальной идеи, как сказал наш Президент.

# День Победы # Вадим Гигин # Григорий Азаренок

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