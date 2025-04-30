Вадим Гигин: День Победы стал частью национальной идеи

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Что радует, как сказал Президент, нужно о Победе говорить эмоционально и доносить ее. Я вот смотрю, с какой любовью, с каким чувством в школах… Просто не успеваешь иногда на эти все мероприятия, когда приглашают. В школах, вузах, газетах, редакциях, на предприятиях, на заводах люди готовятся к 9 Мая. Каждый хочет украсить, как-то плакат сделать, обращаются к нам. И вот это чувство, которое объединяет наш народ, это действительно стало частью национальной идеи, как сказал наш Президент.