Вадим Гигин: День Победы стал частью национальной идеи

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Что радует, как сказал Президент, нужно о Победе говорить эмоционально и доносить ее. Я вот смотрю, с какой любовью, с каким чувством в школах… Просто не успеваешь иногда на эти все мероприятия, когда приглашают. В школах, вузах, газетах, редакциях, на предприятиях, на заводах люди готовятся к 9 Мая. Каждый хочет украсить, как-то плакат сделать, обращаются к нам. И вот это чувство, которое объединяет наш народ, это действительно стало частью национальной идеи, как сказал наш Президент.