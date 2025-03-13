Лукашенко: насколько я понимаю, несколько дней – и Курская область будет освобождена

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что белорусский народ поддерживает курс на сотрудничество с Россией. Об этом свидетельствуют итоги президентской кампании: более 86 % голосов избирателей отданы в том числе за сохранение и развитие братских и стратегических отношений. Вместе с тем Беларусь и Россия стали сильнее, вместе ломают санкционные схемы недружественных стран и лишь улучшают экономические показатели. Во вступительной речи Владимир Путин назвал отношения между Беларусью и Россией братскими в прямом смысле слова. После встречи лидеров стран, как правило, приходят совместные решения, которые глобально влияют на двусторонние отношения и мировую повестку. И вот один из таких результатов – вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президенты подписали протокол об обмене грамотами о его ратификации. Владимир Путин также пригласил Александра Лукашенко на парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве. А перед этим предложил ему посетить Волгоград, где в апреле запланирован форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

Сегодня в Москве самый теплый день с начала года, так что прием первого заграничного визита Первого после выборов российская сторона организовала во всех смыслах теплый. Это знаковый момент для любого Президента. Мы подчеркиваем, Россия для Беларуси – стратегический союзник. Глава государства в хорошем расположении духа. Помимо официальных лиц правительства, уже в аэропорту почетный караул. Это свидетельствует о статусе визита. Он официальный.

Звучат гимны обеих стран. Это высокие ноты дипломатического протокола. В Кремль Александр Лукашенко едет на «Аурусе» в сопровождении «танков» (это название автомобильных марок) и мотоциклов, причем с колясками. Это самые тяжелые мотоциклы в модельной линейке. А вес – большое преимущество в экстремальных ситуациях. Именно такое же сопровождение было организовано и Си Цзиньпину. Это протокольный элемент уважения.

Встреча Президента под десятками объективов журналистов, здесь как на саммите больших интеграций. Ожидание коллег связано с двусторонними переговорами и новостями по украинскому конфликту. Но даже с таким кортежем попасть в Кремль Александру Лукашенко нелегко. Очередь из журналистов, желающих задать вопросы. Причем в двух эшелонах. Притом что в программе визита анонсировано общение с прессой. На ступеньках – марафон вопросов.

– Александр Григорьевич, как ваше настроение?

– У меня хорошее настроение. Вспоминаю былое, как в первый раз приехал.

Вчера Владимир Путин в военной форме появился в Курской области, а сегодня у Лукашенко спрашивают зачем.