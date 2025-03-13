Лукашенко: насколько я понимаю, несколько дней – и Курская область будет освобождена

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что белорусский народ поддерживает курс на сотрудничество с Россией. Об этом свидетельствуют итоги президентской кампании: более 86 % голосов избирателей отданы в том числе за сохранение и развитие братских и стратегических отношений. Вместе с тем Беларусь и Россия стали сильнее, вместе ломают санкционные схемы недружественных стран и лишь улучшают экономические показатели.
Во вступительной речи Владимир Путин назвал отношения между Беларусью и Россией братскими в прямом смысле слова. После встречи лидеров стран, как правило, приходят совместные решения, которые глобально влияют на двусторонние отношения и мировую повестку.
И вот один из таких результатов – вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президенты подписали протокол об обмене грамотами о его ратификации. Владимир Путин также пригласил Александра Лукашенко на парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве. А перед этим предложил ему посетить Волгоград, где в апреле запланирован форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».
Сегодня в Москве самый теплый день с начала года, так что прием первого заграничного визита Первого после выборов российская сторона организовала во всех смыслах теплый. Это знаковый момент для любого Президента. Мы подчеркиваем, Россия для Беларуси – стратегический союзник.
Глава государства в хорошем расположении духа. Помимо официальных лиц правительства, уже в аэропорту почетный караул. Это свидетельствует о статусе визита. Он официальный.
Звучат гимны обеих стран. Это высокие ноты дипломатического протокола. В Кремль Александр Лукашенко едет на «Аурусе» в сопровождении «танков» (это название автомобильных марок) и мотоциклов, причем с колясками. Это самые тяжелые мотоциклы в модельной линейке. А вес – большое преимущество в экстремальных ситуациях. Именно такое же сопровождение было организовано и Си Цзиньпину. Это протокольный элемент уважения.
Встреча Президента под десятками объективов журналистов, здесь как на саммите больших интеграций. Ожидание коллег связано с двусторонними переговорами и новостями по украинскому конфликту. Но даже с таким кортежем попасть в Кремль Александру Лукашенко нелегко. Очередь из журналистов, желающих задать вопросы. Причем в двух эшелонах. Притом что в программе визита анонсировано общение с прессой. На ступеньках – марафон вопросов.
– Александр Григорьевич, как ваше настроение?
– У меня хорошее настроение. Вспоминаю былое, как в первый раз приехал.
Вчера Владимир Путин в военной форме появился в Курской области, а сегодня у Лукашенко спрашивают зачем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодец. Что, вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию. Завтра, образно говоря. Несколько дней, и она будет освобождена, насколько я понимаю.
– А что сегодня будет на переговорах?
– Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев или три уже месяца не встречались. Поэтому мы все накапливали вопросы, договариваясь, что сегодня обсудим. Думаю, что таких внутриполитических, экономических вопросов во взаимоотношениях с нами в России и в Беларуси с Россией нет. Таких глобальных вопросов. Они обсуждались уже не один раз. Мы многое делаем в этом направлении. По единым рынкам газа, нефти, электроэнергии приняли решение. Их немного, этих вопросов: импортозамещение и еще, ну, известные.
Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках. Подробнее.