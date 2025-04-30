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Вадим Гигин о выступлении Лукашенко в Волгограде: эта речь была особая, он прочувствовал её

30 апреля 2025 19:54
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин о выступлении Лукашенко в Волгограде: эта речь была особая, он прочувствовал её-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Эта речь в Сталинграде, она была особая. Была написана речь, и у нас бывает, историков, специалистов просят какие-то там идеи, когда готовятся такие масштабные выступления, дай бог, если это как-то помогает... Но Президент вот эту речь, он ее буквально прочувствовал. Как то, что было написано, как и то, что он говорил от себя. А то, что было написано, это было уже от себя. Называя имена белорусских героев, прославившихся в Сталинграде, говоря о своих чувствах и сопереживаниях, о разговоре, когда они ехали с Владимиром Путиным, о восприятии Западом нашей Победы и восприятии нами Запада, о делах актуальных, политических, и как они связаны с той войной, с той Победой.

Вадим Гигин о выступлении Лукашенко в Волгограде: эта речь была особая, он прочувствовал её-4

Александр Григорьевич всегда, когда говорит и что-то делает, он искренний и открытый, и это привлекает людей. Но когда наш Президент говорит о Великой Отечественной войне, когда наш Президент говорит о подвиге советского народа, когда наш Президент говорит о Великой Победе, это всегда настолько проникновенно. Я тоже привел его слова, выступая на форуме прошлого года. Мы были с вами, когда он сказал: приходите к памятникам, к Вечному огню, просто приходите. 

Вадим Гигин о выступлении Лукашенко в Волгограде: эта речь была особая, он прочувствовал её-6

Григорий Азаренок, СТВ:
Это сказано было на 80-летие Хатыни в 2023 году.

Вадим Гигин:
Это было сначала сказано в 2023 году, а затем Президент уже по-другому это сказал 9 Мая прошлого года. Он сказал: приходите к памятникам, к Вечному огню, приходите с цветами, приходите без цветов, приходите в будние дни, просто приходите, чтобы нам не пришлось снова воевать. Вот эти слова мудрого человека, который всегда, всю жизнь пронес верность своим идеалам, и прежде всего идеалам Великой Победы, впитал их. Понимаете, оно не может не тронуть любого настоящего человека. И оно трогает. Оно, бывает, пробивает тебя до слез, заставляет тебя задуматься.

Вадим Гигин о выступлении Лукашенко в Волгограде: эта речь была особая, он прочувствовал её-8

Слово, произнесенное нашим Президентом. Вы знаете, что речи крупных политиков буквально препарируются. До запятой, до буквы. А такие слова, они западают тебе в душу. Они формируют, формируют интеллектуальное пространство, духовное пространство. Знаете, нам неоднократно приходилось дискутировать и с вами, и беседовать с Президентом по поводу того, что такое идеология. Вот это слово, произнесенное, продуманное, а если это с идеей, то и реализованное, с идеями, задумкой, замыслом каким-то, это и есть идеология. Потому что это искренность, это честность, это всегда попадание в нерв времени, это чувство пульса времени. И это то, во что человек верит. Это и есть идеология.

# Александр Лукашенко # Вадим Гигин # Григорий Азаренок # День Победы

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