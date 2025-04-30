Вадим Гигин о выступлении Лукашенко в Волгограде: эта речь была особая, он прочувствовал её

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Эта речь в Сталинграде, она была особая. Была написана речь, и у нас бывает, историков, специалистов просят какие-то там идеи, когда готовятся такие масштабные выступления, дай бог, если это как-то помогает... Но Президент вот эту речь, он ее буквально прочувствовал. Как то, что было написано, как и то, что он говорил от себя. А то, что было написано, это было уже от себя. Называя имена белорусских героев, прославившихся в Сталинграде, говоря о своих чувствах и сопереживаниях, о разговоре, когда они ехали с Владимиром Путиным, о восприятии Западом нашей Победы и восприятии нами Запада, о делах актуальных, политических, и как они связаны с той войной, с той Победой.

Александр Григорьевич всегда, когда говорит и что-то делает, он искренний и открытый, и это привлекает людей. Но когда наш Президент говорит о Великой Отечественной войне, когда наш Президент говорит о подвиге советского народа, когда наш Президент говорит о Великой Победе, это всегда настолько проникновенно. Я тоже привел его слова, выступая на форуме прошлого года. Мы были с вами, когда он сказал: приходите к памятникам, к Вечному огню, просто приходите.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это сказано было на 80-летие Хатыни в 2023 году. Вадим Гигин:

Это было сначала сказано в 2023 году, а затем Президент уже по-другому это сказал 9 Мая прошлого года. Он сказал: приходите к памятникам, к Вечному огню, приходите с цветами, приходите без цветов, приходите в будние дни, просто приходите, чтобы нам не пришлось снова воевать. Вот эти слова мудрого человека, который всегда, всю жизнь пронес верность своим идеалам, и прежде всего идеалам Великой Победы, впитал их. Понимаете, оно не может не тронуть любого настоящего человека. И оно трогает. Оно, бывает, пробивает тебя до слез, заставляет тебя задуматься.