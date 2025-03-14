«Отбросили все опасения». Лукашенко напомнил, как создавалось Союзное государство

Речь главы белорусского государства на пленарном заседании Совета Федерации несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в силе Союзного государства нет сомнений, но не всегда было так. В годы турбулентности под обломками Советского Союза были погребены промышленные и даже родственные связи. Выстраивать отношения приходилось между регионами. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит – Лукашенко Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-всякому было. И мы тогда сделали ставку в Беларуси на работу с регионами. И благодаря вам мы сохранили наше единство. Если бы вы тогда не поддержали белорусские устремления, все было (и ревность), я не стану даже об этом говорить, у нас не было бы сегодня таких отношений. И трудно сегодня было бы говорить, где бы была наша Беларусь. Подробности здесь.

Убеждать в необходимости тесных отношений приходилось даже, вроде бы, государственников. Коллективный Запад, который объединялся под знаменами ЕС и НАТО, постсоветскому пространству предлагал другой путь. Дробление, шоковые экономики и в итоге сырьевая периферия. Первые годы было сложно выстраивать отношения. Слишком много течений было в коридорах Кремля.