«Отбросили все опасения». Лукашенко напомнил, как создавалось Союзное государство

Речь главы белорусского государства на пленарном заседании Совета Федерации несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в силе Союзного государства нет сомнений, но не всегда было так. В годы турбулентности под обломками Советского Союза были погребены промышленные и даже родственные связи. Выстраивать отношения приходилось между регионами.
Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит – Лукашенко
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По-всякому было. И мы тогда сделали ставку в Беларуси на работу с регионами. И благодаря вам мы сохранили наше единство. Если бы вы тогда не поддержали белорусские устремления, все было (и ревность), я не стану даже об этом говорить, у нас не было бы сегодня таких отношений. И трудно сегодня было бы говорить, где бы была наша Беларусь. Подробности здесь.
Убеждать в необходимости тесных отношений приходилось даже, вроде бы, государственников. Коллективный Запад, который объединялся под знаменами ЕС и НАТО, постсоветскому пространству предлагал другой путь. Дробление, шоковые экономики и в итоге сырьевая периферия. Первые годы было сложно выстраивать отношения. Слишком много течений было в коридорах Кремля.
Александр Лукашенко:
Вместе с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран, прежде всего россиян, мы приняли единственное, как сегодня оказалось, правильное решение о создании Союзного государства.
Отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, кто и что получит в итоге. Все это было отброшено. Кстати, в ходе голосования в Совете Федерации в 2000-м принятие договора поддержали 158 сенаторов. Никто не высказался против. Двое воздержались.
Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора, хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем Союзе.
В России наконец поняли, что Беларусь важна для России. Если надо, чтобы что-то летало, мы гарантируем. Если надо, чтобы стреляло, будет стрелять. Мы впихнем наш чип в любой самолет, в любое крыло. Сегодня все летает. И «Орешники», и прочее. Но мы пока живем и развиваемся.