Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках

Уникальное образование, примеров которому не было в истории – так Александр Лукашенко охарактеризовал Союзное государство на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезное внимание лидеры Союзного государства намерены уделить региональным вопросам. Об этом Александр Лукашенко заявил представителям СМИ еще до начала переговоров со своим российским коллегой. Журналисты традиционно спрашивали о подробностях официального визита, зная открытость белорусского лидера, а также интересовались мнением главы нашего государства по международным темам.

– Что сегодня нужно, чтобы переговоры по Украине действительно по-настоящему начались?

– Надо, чтобы россияне согласились. Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте сегодня полегче. У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Если они приберегут эти козыри, а не достанут и начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся.

– Александр Григорьевич, по поводу «Орешника» позволите спросить?

– Еще нет «Орешника», работаем. Но когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович меня погрузил, оказалось, что, кроме ракет, это все надо изготавливать и мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые предназначены для «Орешника» – мы уже фактически заканчиваем строительство и изготовление. От старшего брата ракета нужна будет.

Продолжая тему украинского вопроса, Александр Лукашенко подчеркнул, что не считает предложение США о прекращении огня уловкой. Однако пока у Америки нет плана по разрешению конфликта – добавил белорусский лидер.