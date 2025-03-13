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Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках

13 марта 2025 14:17
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Уникальное образование, примеров которому не было в истории – так Александр Лукашенко охарактеризовал Союзное государство на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках-2

Серьезное внимание лидеры Союзного государства намерены уделить региональным вопросам. Об этом Александр Лукашенко заявил представителям СМИ еще до начала переговоров со своим российским коллегой. Журналисты традиционно спрашивали о подробностях официального визита, зная открытость белорусского лидера, а также интересовались мнением главы нашего государства по международным темам.

Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках-4

Что сегодня нужно, чтобы переговоры по Украине действительно по-настоящему начались?
– Надо, чтобы россияне согласились. Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте сегодня полегче. У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Если они приберегут эти козыри, а не достанут и начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся.

Александр Григорьевич, по поводу «Орешника» позволите спросить?
– Еще нет «Орешника», работаем. Но когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович меня погрузил, оказалось, что, кроме ракет, это все надо изготавливать и мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые предназначены для «Орешника» – мы уже фактически заканчиваем строительство и изготовление. От старшего брата ракета нужна будет.

Продолжая тему украинского вопроса, Александр Лукашенко подчеркнул, что не считает предложение США о прекращении огня уловкой. Однако пока у Америки нет плана по разрешению конфликта – добавил белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Союзное государство

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