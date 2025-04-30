Личные вещи фронтовиков и мирных жителей – в Минске открылась уникальная выставка «Весна Победы»
Наказ ветеранов – помнить о Великой Победе и о том, какой ценой ее добывали, белорусы чтят. Каждый, даже самый крошечный артефакт, рассказывающий о нашем героическом прошлом, оберегается как реликвия.
Личные вещи фронтовиков и мирных жителей, а также картины, скульптуры – сегодня можно увидеть на уникальной выставке «Весна Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти предметы были обнаружены в ходе поисковых работ прокуратурой Минской области.
Элементы обуви, одежды, деньги и другие предметы, принадлежавшие простым гражданам. Эти находки были сделаны в урочищах Уручье, Логойском и Березинском районах и служат вещественными доказательствами по уголовному делу о геноциде. Каждая из этих вещей несет в себе не только свою историю, но и отражает мужество и стойкость белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Антон Лойко, прокурор отдела прокуратуры Минской области:
Работы ведутся на территории всей Республики Беларусь. Есть план полевых поисковых работ, который утверждается совместно с Министерством обороны. Он охватывает территории всех регионов нашей страны. Прокуратура Минской области представлена для экспонирования Музея историй города Минска – 106 единиц, вещественных доказательств. Эти вещи в частности отражают то, что это были люди гражданского происхождения, обычного. Предоставлены подобные же предметы в Музее история Великой Отечественной войны, в Мемориальном комплексе Хатынь. Также обращались другие организации для того, чтобы была возможность возместить экспонаты и предприятия в том числе.
Также на выставке представлено свыше 50 произведений искусства из фондов Музея истории города Минска. Это работы известных художников, скульпторов и графиков. Но объединяет все эти экспонаты одна тема – подвиг нашего народа, отстоявшего свое право на жизнь и свободу.
Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:
Что такое дорога Брест-Москва? По ней прошла война. Эта дорога сама по себе памятник. Что такое белорусский лес? Это тоже памятник. Немцы боялись леса. Потому что лес партизанский был. Это партизаны в лесу были. Поэтому берегите это все. Память жива. Вот это надо детям рассказывать. Пусть встречаются с ветеранами. Но как-то, не считая книгу, это не то. Надо живое. Живое-живое общение. Поэтому я за то, что жива память.
Выставочный проект «Весна Победы» – это дань памяти героям, отдавшим свои жизни за мирное небо, тем, кто выжил и восстановил разрушенные войной города и села. Также дань памяти и уважения художникам, чье творчество увековечивает подвиг народа. Выставка будет работать до 1 июня.