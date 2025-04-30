Личные вещи фронтовиков и мирных жителей – в Минске открылась уникальная выставка «Весна Победы»

Наказ ветеранов – помнить о Великой Победе и о том, какой ценой ее добывали, белорусы чтят. Каждый, даже самый крошечный артефакт, рассказывающий о нашем героическом прошлом, оберегается как реликвия. Личные вещи фронтовиков и мирных жителей, а также картины, скульптуры – сегодня можно увидеть на уникальной выставке «Весна Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти предметы были обнаружены в ходе поисковых работ прокуратурой Минской области.

Элементы обуви, одежды, деньги и другие предметы, принадлежавшие простым гражданам. Эти находки были сделаны в урочищах Уручье, Логойском и Березинском районах и служат вещественными доказательствами по уголовному делу о геноциде. Каждая из этих вещей несет в себе не только свою историю, но и отражает мужество и стойкость белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Антон Лойко, прокурор отдела прокуратуры Минской области:

Работы ведутся на территории всей Республики Беларусь. Есть план полевых поисковых работ, который утверждается совместно с Министерством обороны. Он охватывает территории всех регионов нашей страны. Прокуратура Минской области представлена для экспонирования Музея историй города Минска – 106 единиц, вещественных доказательств. Эти вещи в частности отражают то, что это были люди гражданского происхождения, обычного. Предоставлены подобные же предметы в Музее история Великой Отечественной войны, в Мемориальном комплексе Хатынь. Также обращались другие организации для того, чтобы была возможность возместить экспонаты и предприятия в том числе. Также на выставке представлено свыше 50 произведений искусства из фондов Музея истории города Минска. Это работы известных художников, скульпторов и графиков. Но объединяет все эти экспонаты одна тема – подвиг нашего народа, отстоявшего свое право на жизнь и свободу.