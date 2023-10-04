Нужны ли западные праздники белорусам? Рассказали члены Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Насколько праздники влияют на наше будущее и на нашу ментальность?
Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Зачем нам такие зарубежные праздники, как День святого Валентина и Хэллоуин, когда у нас есть прекрасные белорусские традиционные праздники, которые отражают нашу культуру и самобытность нашего народа? Это, например, Масленица, Пасха, Рождество, Купалье. Зачем нам привозные праздники, которые молодежь пытается внедрить в свою культуру, когда у нас есть прекрасные праздники, которые просвещают добром, теплом и прекрасным настроением?
Евгений Пустовой:
А как же вам валентинку ваши поклонники передадут без Дня всех влюбленных?
Алина Ретькова:
Я думаю, любимые люди найдут каждый день, чтобы сказать друг другу, что я тебя люблю. И для этого не нужно устанавливать определенный праздник – День всех влюбленных.
Евгений Пустовой:
А какие праздники вы любите?
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы считаем, что государственные праздники должны быть в первую очередь, чтобы правильно и грамотно воспитывать нашу молодежь. И все иностранные праздники, которые приходят к нам, должны найти свое отражение в нашей культуре, иначе это неправильное воспитание молодежи. К примеру, Хэллоуин – это же праздник «Деды». Мы правильно его празднуем, так как мы поддерживаем традиционные ценности, мы отмечаем в семье, вспоминаем усопших, свою историю. Вот это грамотный подход. А разукрашенными ходить по улице – что в этом хорошего?
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