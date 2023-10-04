Нужны ли западные праздники белорусам? Рассказали члены Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, СТВ:

Насколько праздники влияют на наше будущее и на нашу ментальность?

Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Зачем нам такие зарубежные праздники, как День святого Валентина и Хэллоуин, когда у нас есть прекрасные белорусские традиционные праздники, которые отражают нашу культуру и самобытность нашего народа? Это, например, Масленица, Пасха, Рождество, Купалье. Зачем нам привозные праздники, которые молодежь пытается внедрить в свою культуру, когда у нас есть прекрасные праздники, которые просвещают добром, теплом и прекрасным настроением? Евгений Пустовой:

А как же вам валентинку ваши поклонники передадут без Дня всех влюбленных? Алина Ретькова:

Я думаю, любимые люди найдут каждый день, чтобы сказать друг другу, что я тебя люблю. И для этого не нужно устанавливать определенный праздник – День всех влюбленных. Евгений Пустовой:

А какие праздники вы любите?